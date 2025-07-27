Tajland i Kambodža ipak nastavili borbe

Ministarstvo vanjskih poslova u Bangkoku pozvalo se na izjavu vojnog portparola, prema kojoj je Kambodža ujutro otvorila vatru i pogodila civilne objekte.

Uprkos pozivima na prekid vatre koje je uputio američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump), sukobi između Tajlanda i Kambodže nastavili su se u nedjelju ujutro u pograničnom području dviju država.

S druge strane, Kambodža je optužila Tajland da je upravo on prvi napao u ranim jutarnjim satima.

Sukob na granici

List Phnom Penh Post citirao je portparola kambodžanskog ministarstva odbrane koji je izjavio da su "tajlandske snage još od ranog jutra u nedjelju nastavile s granatiranjem" u pograničnom području.

- U svim borbenim zonama... tajlandske snage koristile su topništvo, dronove i avione za ispaljivanje teških granata, bombi i kazetne municije na kambodžansku teritoriju - rekao je portparol Mali Sočeta (Mali Socheata) na konferenciji za novinare.

Prema informacijama kambodžanskog ministarstva, među metama su bila i dva poznata hinduistička hrama.

Dvije susjedne zemlje jugoistočne Azije međusobno se optužuju za izazivanje nove eskalacije višedecenijskog sukoba koji je ponovo buknuo u četvrtak.

Trampove izjave

Tramp je u subotu, putem svoje platforme Truth Social, nakon telefonskih razgovora s liderima obje države, napisao: "Složili su se da se odmah sastanu i brzo dogovore o prekidu vatre i, u konačnici, miru."

U drugoj objavi poručio je: "Trenutno, slučajno, pregovaramo o trgovini s objema zemljama, ali ne želimo sklapati nikakav dogovor ni s jednom od njih ako se bore – i to sam im rekao."

Središnji uzrok sukoba ostaje razgraničenje, budući da se dvije zemlje različito pozivaju na granicu utvrđenu u kolonijalno doba.