Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

INDIJA PRED IZBORE

Stotine muslimanskih porodica deložirano i ostavljeno bez domova: Bagerima im srušili kuće

Pred državne izbore u Asamu, na sjeveroistoku Indije, stotine muslimanskih porodica nasilno su iseljene i ostavljene bez krova nad glavom

Rušenja kuća u Asamu. Platforma X

M. Až.

28.7.2025

Pred državne izbore u Asamu, na sjeveroistoku Indije, stotine muslimanskih porodica nasilno su iseljene i ostavljene bez krova nad glavom, što predstavlja novi talas represije koji vlasti opravdavaju borbom protiv "ilegalnih uljeza".

Ispod plave cerade u dijelu sjeveroistočne Indije, blizu granice s Bangladešom, stotine muslimanskih muškaraca, žena i djece skloni su nakon što su deložirani iz svojih domova u najnovijoj akciji u Asamu pred izbore.

Rušenja kuća

Oni su među hiljadama porodica čije su kuće sravnjene buldožerima u proteklih nekoliko sedmica, što je najintenzivnija takva akcija u posljednjih nekoliko decenija. Vlasti ove porodice optužuju za ilegalni boravak na državnoj zemlji.

Rušenja u Asamu, gdje će hinduistička nacionalistička stranka premijera Narendre Modija tražiti reizbor početkom sljedeće godine, poklapaju se s nacionalnim obračunom s muslimanima koji govore bengalski, označenim kao "ilegalni uljezi" iz Bangladeša, nakon što je u augustu 2024. godine u Dhaki smijenjen proindijski premijer.

- Vlada nas neprestano uznemirava - rekao je Aran Ali (53), ispred komada gola zemlje u okrugu Goalpara u Assamu, koja je postala improvizovani dom za njegovu tročlanu porodicu. Dodao je: "Optuženi smo da smo uljezi i stranci." Ali je rođen u Asamu.

Asam obuhvata 262 km od ukupno 4.097 km duge indijske granice s Bangladešom i dugo se suočava s antiimigrantskim osjećajima, temeljenim na strahu da bi bengalski migranti, i hindusi i muslimani, mogli ugroziti lokalnu kulturu i ekonomiju.

Najnovije mjere

Najnovije mjere pod vodstvom Modijeve Indijske stranke (Bharatiya Janata Party) bile su usmjerene isključivo protiv muslimana i izazvale su proteste u kojima je prije nekoliko dana stradao tinejdžer.

Asamski premijer Himanta Biswa Sarma, optuživan za podsticanje vjerskih podjela radi dobijanja političkih poena pred izbore, tvrdi da „muslimanski uljezi iz Bangladeša“ ugrožavaju identitet Indije.

- Neustrašivo se suprotstavljamo kontinuiranoj, nekontrolisanoj infiltraciji muslimana preko granice, što je već izazvalo alarmantni demografski pomak - rekao je nedavno u emisiji X.

Prošle sedmice je izjavio novinarima da muslimanski migranti čine 30 posto od 31 miliona stanovnika Assama prema popisu stanovništva iz 2011. godine.

# INDIJA
# NARENDRA MODI
# ASSAM
# BHARATIYA JANATA PARTY
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.