Stotine muslimanskih porodica deložirano i ostavljeno bez domova: Bagerima im srušili kuće

Pred državne izbore u Asamu, na sjeveroistoku Indije, stotine muslimanskih porodica nasilno su iseljene i ostavljene bez krova nad glavom, što predstavlja novi talas represije koji vlasti opravdavaju borbom protiv "ilegalnih uljeza".

Ispod plave cerade u dijelu sjeveroistočne Indije, blizu granice s Bangladešom, stotine muslimanskih muškaraca, žena i djece skloni su nakon što su deložirani iz svojih domova u najnovijoj akciji u Asamu pred izbore.

Rušenja kuća

Oni su među hiljadama porodica čije su kuće sravnjene buldožerima u proteklih nekoliko sedmica, što je najintenzivnija takva akcija u posljednjih nekoliko decenija. Vlasti ove porodice optužuju za ilegalni boravak na državnoj zemlji.

Rušenja u Asamu, gdje će hinduistička nacionalistička stranka premijera Narendre Modija tražiti reizbor početkom sljedeće godine, poklapaju se s nacionalnim obračunom s muslimanima koji govore bengalski, označenim kao "ilegalni uljezi" iz Bangladeša, nakon što je u augustu 2024. godine u Dhaki smijenjen proindijski premijer.

- Vlada nas neprestano uznemirava - rekao je Aran Ali (53), ispred komada gola zemlje u okrugu Goalpara u Assamu, koja je postala improvizovani dom za njegovu tročlanu porodicu. Dodao je: "Optuženi smo da smo uljezi i stranci." Ali je rođen u Asamu.

Asam obuhvata 262 km od ukupno 4.097 km duge indijske granice s Bangladešom i dugo se suočava s antiimigrantskim osjećajima, temeljenim na strahu da bi bengalski migranti, i hindusi i muslimani, mogli ugroziti lokalnu kulturu i ekonomiju.

Najnovije mjere

Najnovije mjere pod vodstvom Modijeve Indijske stranke (Bharatiya Janata Party) bile su usmjerene isključivo protiv muslimana i izazvale su proteste u kojima je prije nekoliko dana stradao tinejdžer.