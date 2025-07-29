Kamere zabilježile napadača prije pucnjave: Ušetao se s puškom u rukama

Šejn Devon Tamura (Shane) izvršio je napad u centru Menhetna, ubio četiri osobe i ranio jednu nakon čega je počinio samoubisto.

Prema saopštenju njujorške policije napadač je pored automatske puške M4 nosio tamnu jaknu i pantalone, svijetlu košulju s kragnom i sunčane naočale.

Reakcijom policijskih snaga koje su u velikom broju pristigle na mjesto pucnjave, pucač je neutraliziran pri čemu se još uvijek utvrđuju motivi ovog napada.

- Trenutno je mjesto događaja pod kontrolom, a usamljeni napadač je neutraliziran - rekla je komesarka Džesika S. Tiš za X (Jessica S. Tisch).