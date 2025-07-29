Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OSUMNJIČENI TAMURA

Kamere zabilježile napadača prije pucnjave: Ušetao se s puškom u rukama

Bio je najveći glupan na svijetu, samo gomila energije, razredni klovn, kazao je njegov drug

Šejn Tamura. NYPD

Dž. R.

29.7.2025

Šejn Devon Tamura (Shane) izvršio je napad u centru Menhetna, ubio četiri osobe i ranio jednu nakon čega je počinio samoubisto.

Prema saopštenju njujorške policije napadač je pored automatske puške M4 nosio tamnu jaknu i pantalone, svijetlu košulju s kragnom i sunčane naočale.

Reakcijom policijskih snaga koje su u velikom broju pristigle na mjesto pucnjave, pucač je neutraliziran pri čemu se još uvijek utvrđuju motivi ovog napada.

- Trenutno je mjesto događaja pod kontrolom, a usamljeni napadač je neutraliziran - rekla je komesarka Džesika S. Tiš za X (Jessica S. Tisch).


Kejleb Klark (Caleb Clarke) bivši srednjoškolski drug Šejna Tamure, osumnjičenog za pucnjavu, rekao je da je prije 10 godina obećavao kao perspektivan sportista, ali da u kasnijim godinama, čini se, nije ispunio očekivanja.

- Bio je najveći glupan na svijetu, samo gomila energije, razredni klovn. Samo jedan od tih momaka - rekao je Caleb Clarke.

# PUCNJAVA
# MANHATTAN
# NEW YORK
# SAD
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.