Nakon sporazuma o prekidu vatre: Tajland optužio Kambodžu za nove napade

Glasnogovornik tajlandske vojske izjavio je da je Kambodža izvela napade na više lokacija kršeći sporazum o prekidu vatre. To se desilo samo dan nakon što su se dvije susjedne zemlje složile zaustaviti borbe počevši od ponoći.

Tajlandske jedinice su proporcionalno uzvratile u samoobrani, rekao je general-bojnik Vintai Suvari (Winthai Suvaree) u izjavi.

Podsjetimo, čelnici Tajlanda i Kambodže su se dogovorili o trenutnom i bezuslovnom prekidu vatre kako bi okončali sukobe na granici.

Čelnici Kambodže i Tajlanda, Hun Sen i Prayut Chan-o-cha stigli su jučer u Maleziju na pregovore čiji je cilj bio zagarantovati prekid vatre u njihovu žestokom graničnom sukobu, rekao je malezijski dužnosnik, usred međunarodnih nastojanja da se prekinu borbe koje su bile u toku već peti dan.

Na sastanku u malezijskoj administrativnoj prijestolnici Putrajayi prisutni su bili i ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Kine, rekao je dužnosnik.

Najžešći sukob

Tajland i Kambodža međusobno su se optuživali da je ona druga zemlja započela sukob, koji je potom eskalirao u borbe teškim topničkim napadima na više lokacija duž njihove 817 km duge kopnene granice.

Riječ je o najžešćem sukobu u zadnjih deset godina, s najviše ljudskih žrtava.

Kambodžanski premijer Hun Manet ranije je rekao da su sastanak zajednički organizirali Malezija i Sjedinjene Američke Države te da će u njemu sudjelovati i Kina.

Trgovinski sporazumi

- Svrha ovog sastanka je postići trenutačan 'prekid vatre'. Inicirao ga je američki predsjednik Donald Tramp (Trump), a dogovor o održavanju postigli su premijeri Kambodže i Tajlanda - napisao je Hun Manet u objavi na X-u prije odlaska na pregovore.

Tramp je u nedjelju rekao kako vjeruje da i Tajland i Kambodža žele riješiti svoje nesuglasice nakon što je čelnicima obiju zemalja poručio da, dok ne prekinu sukob, s njima neće sklapati trgovinske sporazume.