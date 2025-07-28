Pod prijetnjom Trampovih sankcija, Tajland i Kambodža prisiljeni sjesti za pregovarački sto

Granični sukob između Tajlanda i Kambodže traje već peti dan, a lideri dvije zemlje trebali bi se sastati danas u Maleziji na mirovnim pregovorima.

Kambodža je u subotu pozvala na "trenutno" primirje i mirno rješavanje spora, ali sukobi su se nastavili. Tokom noći s nedjelje na ponedjeljak došlo je do novih žestokih razmjena vatre, dok su obje strane nastavile međusobna optuživanja za pogoršanje situacije. Sukobi su već odnijeli desetine života.

Iako Tajland u početku nije planirao učestvovati u pregovorima, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) upozorio je da razgovori o smanjenju carina sa SAD-om neće biti nastavljeni dok se borbe ne zaustave, što je Bangkoku ostavilo malo izbora i prisililo ga da prihvati prijedlog Phnom Penha.

Mirovnim pregovorima koji će se održati u Kuala Lumpuru predsjedavat će malezijski premijer Anvar Ibrahim (Anwar Ibrahim). Tajlandsku delegaciju predvodi vršilac dužnosti premijera Phumtam Večajačai (Phumtham Wechayachai), dok se očekuje da će na čelu kambodžanske delegacije biti premijer Hun Manet.

Na pregovorima će prisustvovati i predstavnici Kine i Sjedinjenih Američkih Država, objavila je agencija AFP.

Uoči sastanka, Večajačai je optužio Kambodžu da ne djeluje "u dobroj vjeri". Izjavio je to medijima na aerodromu pred polazak u Maleziju.

- Ne vjerujemo da Kambodža djeluje u dobroj vjeri, sudeći prema njihovim dosadašnjim potezima u rješavanju problema... Moraju pokazati istinsku namjeru, a mi ćemo to procijeniti tokom sastanka - rekao je.