POČINIO SAMOUBISTVO

Novi detalji o napadaču iz Njujorka: Imao dozvolu za oružje uprkos problemima s mentalnim zdravljem

On je stigao iz Nevade, a policijska komesarka je navela kako je imao dozvolu za nošenje oružja u Nevadi

Šejn Tamura. NYPD

Dž. R.

29.7.2025

Polciija Njujorka objavila je detalje o napadaču Šejnu Tamuru (Shane) koji je na Menhetnu ušao u poslovni neboder i ubio četiri osobe, među kojima je i policajac, a teško ranio jednu.

On je stigao iz Nevade, a policijska komesarka je navela kako je imao dozvolu za nošenje oružja u Nevadi.

- Na 33. spratu zgrade gdje je Tamura počinio samoubistvo policajci su pronašli futrolu za pušku s mecima, napunjen revolver, municiju, okvire, ruksak i lijekove - rekla je komesarka Jessica Tisch.

Iako još uvijek istražuju motive, policija je utvrdila kako je Tamura imao historijat mentalnih bolesti.

- Prema riječima naših kolega iz Las Vegasa, Tamura ima dokumentovanu historiju problema s mentalnim zdravljem. Njegovi motivi se još uvijek istražuju i radimo na tome da shvatimo zašto je ciljao baš ovu lokaciju - poručili su.

Dokumenti koje je dobio Fox News Digital ukazuju na to da je Tamura imao dozvolu za skriveno nošenje oružja koja je izdata 14. juna i važila je pet godina.

Tamura je također imao licencu privatnog istražitelja i bio je kažnjen za prekršaj za neovlašteni ulazak koji nije predstavljao provalu 2023. godine.

Raniji zapisi pokazuju da je Tamura igrao američki fudbal u Granada Hills Charteru u Granada Hillsu, Kalifornija, koji se nalazi oko 40 kilometara sjeverozapadno od Los Angelesa. Također je radio kao zaštitar u casinu u Las Vegasu.

# PUCNJAVA
# MANHATTAN
# NEW YORK
# SHANE TAMURA
