Američki mediji pišu: Uništena sportska karijera razlog za krvavi pir na Menhetnu

Šejn Tamura (Shane), koji je ubio četvero ljudi u masakru na Menhetnu, najvjerovatnije je to uradio zbog nezadovoljstva kako je NFL reagovao na povredu koju je zadobio dok se bavio američkim fudbalom.

Prema pisanju američkih medija, Tamura, koji je nakon pokolja počinio samoubistvo, kod sebe je imao dokumenta koja ukazuju na to da je nezadovoljan načinom na koji se NFL odnosi prema problemu CTE-a (hronične traumatske encefalopatije), od koje oboljevaju igrači.

CTE je neurodegenerativna bolest mozga, za koju se vjeruje da je uzrokovana ponovljenim udarcima u glavu i povezuje se sa simptomima sličnim Alchajmerovoj bolesti. Kod velikog broja bivših NFL igrača, koji su donirali svoje mozgove za naučna ispitivanja, pronađeni su dokazi o prisustvu CTE-a.