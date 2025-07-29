Američki mediji pišu: Uništena sportska karijera razlog za krvavi pir na Menhetnu

Šejn Tamura (Shane), koji je ubio četvero ljudi u masakru na Menhetnu, najvjerovatnije je to uradio zbog nezadovoljstva kako je NFL reagovao na povredu koju je zadobio dok se bavio američkim fudbalom.
Prema pisanju američkih medija, Tamura, koji je nakon pokolja počinio samoubistvo, kod sebe je imao dokumenta koja ukazuju na to da je nezadovoljan načinom na koji se NFL odnosi prema problemu CTE-a (hronične traumatske encefalopatije), od koje oboljevaju igrači.
CTE je neurodegenerativna bolest mozga, za koju se vjeruje da je uzrokovana ponovljenim udarcima u glavu i povezuje se sa simptomima sličnim Alchajmerovoj bolesti. Kod velikog broja bivših NFL igrača, koji su donirali svoje mozgove za naučna ispitivanja, pronađeni su dokazi o prisustvu CTE-a.
NFL je jedna od nekoliko organizacija koje imaju kancelarije u zgradi u Midtaunu na Menhetnu, gde je Tamura u ponedeljak ubio četiri osobe, uključujući jednog policajca policije Njujorka, prije nego što je pucao u sebe.
Prema pisanju medija, kancelarije NFL-a nalaze se na petom spratu zgrade!
Tamura je u mladosti bio takmičarski igrač američkog fudbala, a iz NFL-a je jutros stigla potvrda da je jedan od njihovih zaposlenih teško ranjen u pucnjavi.
- Zaposleni u Nacionalnoj fudbalskoj ligi (NFL), čije se korporativno sjedište nalazi u zgradi u kojoj se u ponedeljak dogodila pucnjava, ozbiljno je povrijeđen, ali je u stabilnom stanju - navodi se u internom dopisu zaposlenima koji je poslao komesar NFL-a Rodžer Gudel (Roger).
Komesar NFL-a dodao je da će u narednim danima i sedmicama u zgradi biti pojačano prisustvo obezbjeđenja.