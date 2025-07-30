Vijeće EU odbilo uvesti sankcije Izraelu

Prijedlog Evropske komisije o obustavi finansiranja izraelskih startupova nije dobio potrebnu većinu na glasanju u Vijeću Evropske unije, najvišem tijelu EU za donošenje odluka. Za usvajanje odluke bilo je potrebno da najmanje 55 posto država članica EU, koje predstavljaju 65 posto građana Unije, podrži prijedlog, što nije ostvareno zbog protivljenja ili neodlučnosti određenih zemalja.

Izvori bliski ovom procesu navode da su Njemačka i Italija odbile dati podršku i zatražile su produženje roka kako bi se procijenilo da li je humanitarna situacija u Gazi poboljšana, a tek potom odlučile o podršci djelomičnoj obustavi saradnje.

Detalji Komisije

U ponedjeljak je Evropska komisija objavila da bi obustava finansiranja startupova iz programa "Horizon Europe" Evropskog istraživačkog vijeća (ERC) važila za kompanije čiji razvoj može imati vojne primjene. Međutim, prema formulaciji odluke, finansiranje bi bilo spriječeno za kompanije u svim sektorima, što su potvrdili i visoki dužnosnici EU u razgovoru sa novinarima u Briselu.

Prema odluci, "pravne osobe sa sjedištem u Izraelu neće imati pravo podnositi zahtjeve za bespovratna sredstva Evropskom vijeću za inovacije". Kompanije koje su već dobile sredstva neće biti pogođene. Većina izraelskih firmi koje su primile sredstva bave se medicinskim razvojem.

Mark Lemetr, glavni direktor za inovacije u Komisiji, objasnio je da je Izrael od početka programa "Horizon Europe" 2021. godine dobio preko 900 miliona eura. Većina je otišla na akademska istraživanja, koja neće biti pogođena, dok je oko 200 miliona eura dodijeljeno privatnim inicijativama na tržištu koje su blizu završetka revolucionarnih proizvoda.

- Obustava neće utjecati na temeljna istraživanja, postdoktorsku podršku putem programa Marie Curie niti istraživačku saradnju - kazao je Lemetr.

Dodao je: "Predlažemo obustavu potpore svim izraelskim subjektima koji razvijaju revolucionarne tehnologije, poput biotehnologije ili kvantne tehnologije. Ovaj korak nije direktno povezan s nijednom aktivnošću u regiji."

Humanitarna situacija u Gazi

Visoki zvaničnici EU istakli su da je ovaj korak poduzet u kontekstu teške humanitarne situacije u Gazi. Hélène Le Gal, zadužena za Bliski istok u Evropskoj službi za vanjsko djelovanje, rekla je da je Izrael poduzeo određene humanitarne korake u skladu s dogovorima s EU, ali je naglasila: "Situacija je i dalje izuzetno teška, prvenstveno zbog odsustva prekida vatre."

Maciej Popovski, glavni direktor za humanitarna pitanja u Evropskoj komisiji, potvrdio je da je Izrael ispunio neke od sporazuma sa Unijom postignutih prije tri sedmice, ali je stanje na terenu i dalje "sumorno". Jedan od problema je ograničen pristup međunarodnih humanitarnih timova Gazi.

- Popravljene su priključne tačke za vodu iz Izraela u Gazu, kao i električni priključak na postrojenje za desalinizaciju u južnoj Gazi, što je ključno za snabdijevanje vodom - kazao je Popovski.

Međutim, teško je utvrditi količinu pomoći koja stiže u Pojas Gaze jer mu nije dozvoljen ulazak.

- Poslao sam zahtjeve Koordinatoru vladinih aktivnosti na teritorijama i izraelskom Ministarstvu vanjskih poslova da obnovimo nadzorne posjete Pojasu - rekao je.

Prije nekoliko dana trebao je ući u Gazu sa visokim zvaničnikom UNICEF-a, ali mu ulazak nije odobren zbog "nerazumnih razloga".

- Izraelci su rekli da ne žele da uđem jer je to ratna zona, dok su visokom zvaničniku UN-a to dozvolili - objasnio je.

Popovski je dodao da se Izrael obavezao da će dnevno dozvoliti ulazak 160 kamiona s humanitarnom pomoći u Gazu, ali je jučer ušlo samo 86 kamiona.