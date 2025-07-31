Prije 58 godina preminula holivudska diva Vivijen Li

Na današnji dan 1967. godine, preminula je Vivijen Li (Vivien Leigh), diva engleskog i svjetskog pozorišnog i filmskog glumišta. Osvojila je dva Oskara za uloge pripadnica višeg sloja s juga Amerike: Skarlet O'Hara (Scarlett) u „Prohujalo s vihorom“ (1939.) i Blanš Duboa (Blanche DuBois) u „Tramvaju zvani čežnja“ (1951.). Vivijen je bila i uspješna pozorišna glumica, a često je nastupala sa svojim mužem Lorensom Olivijem (Laurence Olivier), koji je režirao nekoliko njenih predstava. Tokom tridesetogodišnje pozorišne karijere, nastupala je u ulogama heroina u komedijama Noela Kauvarda (Coward) i Džordža Bernarda Šoa (George Shaw) pa do klasičnih šekspirijanskih likova kao što su Ofelija, Kleopatra, Julija i Ledi Magbet. Li je često mislila da je ne shvataju ozbiljno zbog njene ljepote, ali najveća prepreka joj je bilo njeno krhko zdravlje. Kako je cijelog života patila od bipolarnog poremećaja, stekla je reputaciju teške saradnice, zbog čega joj je patila i karijera. Dodatno ju je oslabila tuberkuloza, od koje je oboljela sredinom četredesetih godina. Nakon razvoda od Lorensa, 1960., Li je povremeno radila na filmu i u pozorištu, sve do smrti od tuberkuloze.

Umro Denis Didero, francuski filozof 1784. - Umro Denis Didero (Diderot), francuski filozof. Pokretač je monumentalnog pothvata koji je bio sinteza znanja epohe – “Enciklopedije” za čiju izradu je okupio najbolje umove svoga vremena. Lično je redigovao svaki svezak, te napisao više stotina članaka. Uz intenzivan 20-godišnji rad na “Enciklopediji”, napisao je niz važnih filozofskih radova u kojima razvija svoj materijalistički pogled na svijet. Analizirajući u djelu "Saloni" slikarstvo epohe, osnivač je umjetničke kritike. 1796. - Rođen Ignac Kristijanović, hrvatski (kajkavski) književnik, rimokatolički svećenik, biskup i prevoditelj. Jedan od najvažnijih pisaca hrvatske književnosti na kajkavskom književnom jeziku u 19. vijeku. Kristijanović je bio protiv ilirizma zato što je htio njegovati kajkavski književni jezik. Nastavio je Mikloušićevo i Vrhovčevo djelo, da bi preveo kajkavsko “Sveto pismo”. Preveo je 10-12 knjiga iz Starog i Novog zavjeta. Godine 1850., Kristijanović se ostavio prevođenja, jer je nova štokavska književna norma potisnula kajkavsku književnu normu. 1849. - U bici kod Šegešvara poginuo mađarski pisac i revolucionar major Šandor Petefi, reformator mađarske poezije, u koju je unio narodni duh. S 15 godina je postao vojnik, a u revoluciji koja je izbila 1848. bio je jedan od njenih junaka. Prve pjesme napisao je kao gimnazijalac i ubrzo postao najomiljeniji i najčitaniji mađarski pjesnik. Pisao je i novele, romane i drame. Djela: roman "Krvnikovo uže", poezija "Izabrane pjesme", "Petefijeve pjesme", "Apostol", "Vitez Janoš".

