Prije 58 godina preminula holivudska diva Vivijen Li

Na današnji dan 1967. godine, preminula je Vivijen Li (Vivien Leigh), diva engleskog i svjetskog pozorišnog i filmskog glumišta. Osvojila je dva Oskara za uloge pripadnica višeg sloja s juga Amerike: Skarlet O'Hara (Scarlett) u „Prohujalo s vihorom“ (1939.) i Blanš Duboa (Blanche DuBois) u „Tramvaju zvani čežnja“ (1951.).
Vivijen je bila i uspješna pozorišna glumica, a često je nastupala sa svojim mužem Lorensom Olivijem (Laurence Olivier), koji je režirao nekoliko njenih predstava. Tokom tridesetogodišnje pozorišne karijere, nastupala je u ulogama heroina u komedijama Noela Kauvarda (Coward) i Džordža Bernarda Šoa (George Shaw) pa do klasičnih šekspirijanskih likova kao što su Ofelija, Kleopatra, Julija i Ledi Magbet.
Li je često mislila da je ne shvataju ozbiljno zbog njene ljepote, ali najveća prepreka joj je bilo njeno krhko zdravlje. Kako je cijelog života patila od bipolarnog poremećaja, stekla je reputaciju teške saradnice, zbog čega joj je patila i karijera. Dodatno ju je oslabila tuberkuloza, od koje je oboljela sredinom četredesetih godina. Nakon razvoda od Lorensa, 1960., Li je povremeno radila na filmu i u pozorištu, sve do smrti od tuberkuloze.
1784. - Umro Denis Didero (Diderot), francuski filozof. Pokretač je monumentalnog pothvata koji je bio sinteza znanja epohe – “Enciklopedije” za čiju izradu je okupio najbolje umove svoga vremena. Lično je redigovao svaki svezak, te napisao više stotina članaka. Uz intenzivan 20-godišnji rad na “Enciklopediji”, napisao je niz važnih filozofskih radova u kojima razvija svoj materijalistički pogled na svijet. Analizirajući u djelu "Saloni" slikarstvo epohe, osnivač je umjetničke kritike.
1796. - Rođen Ignac Kristijanović, hrvatski (kajkavski) književnik, rimokatolički svećenik, biskup i prevoditelj. Jedan od najvažnijih pisaca hrvatske književnosti na kajkavskom književnom jeziku u 19. vijeku. Kristijanović je bio protiv ilirizma zato što je htio njegovati kajkavski književni jezik. Nastavio je Mikloušićevo i Vrhovčevo djelo, da bi preveo kajkavsko “Sveto pismo”. Preveo je 10-12 knjiga iz Starog i Novog zavjeta. Godine 1850., Kristijanović se ostavio prevođenja, jer je nova štokavska književna norma potisnula kajkavsku književnu normu.
1849. - U bici kod Šegešvara poginuo mađarski pisac i revolucionar major Šandor Petefi, reformator mađarske poezije, u koju je unio narodni duh. S 15 godina je postao vojnik, a u revoluciji koja je izbila 1848. bio je jedan od njenih junaka. Prve pjesme napisao je kao gimnazijalac i ubrzo postao najomiljeniji i najčitaniji mađarski pjesnik. Pisao je i novele, romane i drame. Djela: roman "Krvnikovo uže", poezija "Izabrane pjesme", "Petefijeve pjesme", "Apostol", "Vitez Janoš".
1886. - Preminuo mađarski kompozitor, pijanist i dirigent Franc List (Franz Liszt), muzičar romantičarskog opredjeljenja i predvodnik nove muzičke škole, pijanistički virtuoz koji je izgradio modernu klavirsku tehniku, dao klaviru sjaj i snagu orkestra i znatno utjecao na razvoj evropske muzike 19. stoljeća. Stvorio je simfonijsku poemu i novu koncepciju sonate i koncerta, komponujući ih u jednom stavu. Djela: klavirske kompozicije "Godine hodočašća", "Ljubavni snovi", "Sonata h-mol", simfonije "Faust", "Dante", simfonijske pjesme "Prelidi", "Mazepa", "Taso", 20 mađarskih rapsodija, niz klavirskih koncerata, oratorijuma, misa, solo pjesama. Napisao je mnoštvo studija i eseja i biografiju Frederika Šopena (Frederic Chopin).
1912. - Američki ekonomist Milton Fridman (Friedman), dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976., začetnik "čikaške škole" u ekonomiji ("pogon o novcu"), rođen je na današnji dan. Stvorio je novu kvantitativnu teoriju novca i smatrao da je čvrsta monetarna politika osnova stabilne ekonomske politike. Djela: "Studija o kvantitativnoj teoriji novca", "Program za monetarnu stabilnost", "Monetarna historija SAD 1867-1960", "Inflacija: uzroci i posljedice", "Dolari i deficiti", "Optimalna količina novca", "Kontrarevolucija u monetarnoj politici".
1971. - Američki astronauti Dejvid Skot (David Scoti) i Džejms Irvin (James), članovi misije "Apolo 15", postali prvi ljudi koji su se vozili površinom Mjeseca - više od šest sati proveli su u vožnji električnim lunarnim vozilom.
2003. - Austrijanac Feliks Baumgartner prvi padobranom preleteo Lamanš, padajući brzinom većom od 200 kilometara na sat.
2009. Umro ser Robert Vilijam Bobi Ropson (Bobby Robson), engleski fudbaler i nakon povlačenja menadžer nekoliko evropskih fudbalskih klubova, te fudbalske reprezentacije Engleske. Njegove igračka karijera trajala je skoro 20 godina tokom kojih je igrao za tri kluba: FK Fulam, FK Vest Bromič albion i nakratko za FK Vankuver. Također je odigrao 20 mečeva za engleski nacionalni tim i postigao četiri gola. Kao fudbalski menadžer postigao je velike uspjehe. Osvojio je s klubovima koje je predvodio nacionalne šampionate Portugalije i Holandije. Dok je bio selektor engleske fudbalske reprezentacije taj tim se plasirao u polufinale Svjetskog prvenstva u fudbalu 1990. godine. Njegov posljednji posao menadžera bilo je nadgledanje menadžera fudbalske reprezentacije Irske.
2011. - Poginuo Ljubiša Stojanović Luis, srbijanski džez-folk pjevač. Muzikom se profesionalno počeo baviti 1970. godine, 1980. je snimio prvi studijski album "Ne kuni me, ne ruži me, majko", s kojim je postigao veliki regionalni uspjeh.