Italija planira evakuirati bolesnu palestinsku djecu iz Pojasa Gaze na liječenje, s obzirom na pogoršanje humanitarne situacije tamo, saopćio je u petak ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.

On je rekao da Rim radi na planu za avionski prijevoz pedesetak ljudi, uključujući odrasle koji će pratiti djecu.

Također je najavio planove da se Italija pridruži drugim zemljama koje su posljednjih dana iz zraka izbacivale pomoć nad Gazom, iako nije odredio konkretan datum kada će se Rim pridružiti naporima za pomoć.

Italija će također osigurati dodatnih pet miliona eura koji će se potrošiti na hranu za stanovnike Gaze.

Avioni kojima upravljaju Izrael, Jordan i Ujedinjeni Arapski Emirati izbacuju palete s pomoći iznad Gaze od nedjelje, kada je Izrael počeo dopuštati više pomoći u zatvorena područja nakon višemjesečne skoro potpune blokade.

Njemačka i Francuska također su u petak počele sudjelovati u izbacivanju pomoći iz zraka, u jeku upozorenja na neizbježnu glad u Gazi, iako su UN i druge humanitarne organizacije kritikovale takve mjere kao uglavnom simbolične, tvrdeći da je znatno jeftinije i efikasnije dostavljati pomoć kopnom.

Od nedjelje, osim što je odobrio zračne desantne misije, Izrael je dopustio ulazak oko 200 kamiona dnevno od agencija UN-a i drugih humanitarnih organizacija, prenosi dpa.