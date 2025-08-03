Zajednička vojna vježba SAD i Armenije: "Eagle Partner 2025" u avgustu

Na teritoriji Armenije, od 12. do 20. avgusta, održat će se zajednička vojna vježba Sjedinjenih Američkih Država i Armenije pod nazivom “Eagle Partner 2025”, s ciljem priprema za buduće međunarodne mirovne misije, prenosi ruski Interfaks.

Prema saopćenju Ministarstva odbrane Armenije, u vježbi će učestvovati mirovna brigada Oružanih snaga Armenije, pripadnici Kopnene vojske SAD-a za Evropu i Afriku, kao i Nacionalna garda američke savezne države Kanzas.

Cilj vježbi je jačanje međusobne saradnje jedinica koje učestvuju u međunarodnim mirovnim operacijama, razmjena iskustava u oblasti komandovanja i taktičke komunikacije, te podizanje borbene spremnosti armenskih mirovnih snaga.

- Jedinice koje se pripremaju za međunarodne misije redovno učestvuju u zajedničkim obukama i vježbama sa zemljama partnerima - poručili su iz Ministarstva odbrane.

Slične vježbe održane su u Armeniji i ranije, prvi put u septembru 2023. godine čime se potvrđuje nastavak i jačanje vojne saradnje između Vašingtona i Erevana.