Sprema se neviđeni politički rat u Poljskoj

Novi poljski predsjednik Karol Navrocki (Nawrocki) danas preuzima dužnost na petogodišnji mandat, ali za premijera Donalda Tuska to neće biti svečani dan. Navrocki, nacionalist otvoreno povezan s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom, u junu je tijesno pobijedio na predsjedničkim izborima i time teško uzdrmao političke izglede proeuropske centrističke koalicije na čelu s Tuskom.

Taj rezultat, piše Politico, prijeti zaustavljanjem zakonodavne agende pete najveće članice EU-a i usporava planove za obnovu vladavine prava, što je ranije dovelo do zahlađenja odnosa Varšave i Brisela. Ipak, u nekim područjima, poput obrane, postoji prostor za suradnju jer je "svima jasno da je Rusija neprijatelj".

"Predsjednička pobjeda desničarskog oporbenog kandidata radikalno je promijenila političku dinamiku u Poljskoj i osujetila planove liberalno-centrističke vlade da ponovno pokrene reformsku agendu", napisao je Aleks Szczerbiak, profesor sa Sveučilišta u Sussexu koji se bavi poljskom politikom.

Još žešći od Dude

Navrocki nasljeđuje Andrzeja Dudu, također kandidata kojeg je podupirala nacionalistička stranka Pravo i pravda (PiS), koji je već godinama usporavao Tuskove reforme. No Navrocki je najavio da će biti još agresivniji kako bi vladu prikazao neučinkovitom i time utro put povratku PiS-a na vlast 2027., na idućim parlamentarnim izborima.

Ben Stenli (Stanley), politolog na SWPS univerzitetu u Varšavi, predviđa dvogodišnje natezanje između predsjednika i premijera.





Zagrijavanje za politički rat

Sve je spremno za političku oluju.

Nedavna rekonstrukcija vlade pokazuje da se Tusk sprema za frontalni sukob – na čelo ministarstva pravosuđa postavio je Valdemara Zureka (Waldemara Żureka), bivšeg suca kojeg je PiS progonio zbog protivljenja njihovoj reformi pravosuđa. Żurek je odmah krenuo uklanjati suce koje je PiS imenovao.

"To je tek zagrijavanje", napisao je Tusk na društvenim mrežama nakon što je PiS reagirao s ogorčenjem.

Tuska Nawrocki nazvao najgorim premijerom od 1989.

Nawrocki je uzvratio nazivajući Tuska "najgorim premijerom od 1989. godine", misleći na godinu pada komunizma.

Jedno od ključnih bojišta bit će Tuskova nastojanja da ukine promjene u pravosuđu koje je uveo PiS, zbog kojih je Bruxelles blokirao milijarde eura iz fondova EU-a. Iako je Tusk obećao povratak demokratskih standarda i time deblokirao novac, malo se toga pomaknulo u vraćanju neovisnosti sudstva i uklanjanju spornih sudaca. Duda je to do sada blokirao, a Nawrocki će nastaviti istim putem.

"Vlada će se iznimno teško riješiti naslijeđa pravosudnih reformi Prava i pravde", piše Szczerbiak.

Iz Bruxellesa već stižu nova upozorenja.

"Važno je da institucije nastave raditi na reformama kako bi se osigurala stvarna podjela vlasti", rekla je Ana Catarina Mendes, potpredsjednica kluba socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, koja je prošle godine vodila izvješće o stanju vladavine prava u Poljskoj.

Fiskalni populizam i prijetnje vetom

Navrocki, koji kao predsjednik može predlagati zakone, planira poteze koji će vladi zadavati političke glavobolje. Među njima je i udvostručenje poreznog odbitka, od čega je Tuskova vlada odustala zbog proračunskog deficita.

"Nawrocki će sigurno pokušati staviti vladu u nezgodan položaj nudeći prijedloge koji se podudaraju s njezinim ranijim obećanjima, a koja nisu ostvarena", rekao je Stanley.

Nawrocki je najavio obilazak zemlje i kampanju za svoje porezne ideje – od ukidanja poreza za obitelji s dvoje ili više djece do smanjenja PDV-a – što bi proračun stajalo desetke milijardi eura.

Tusk mu je već poručio: "Neću dopustiti gospodinu Nawrockom da, kad preuzme predsjedničku dužnost, politički sabotira vladu."

Novi predsjednik najavio je i da će vetom blokirati sve zakone koji "mijenjaju nacionalni identitet ili predaju suverenitet Poljske tijelima izvan Republike" – što je napad na EU, migracijsku politiku te liberalnije zakone o pobačaju i pravima LGBTQ+ osoba.

"Ustav znam napamet, pogotovo dijelove koji jasno kažu koje su ovlasti predsjednika, a koje vlade: predsjednik je predstavnik poljske države. Vlada vodi unutarnju i vanjsku politiku", odgovorio je Tusk.

Tanka linija suradnje

Unatoč svemu, obojica znaju da će morati surađivati.

Na prvom sastanku nakon izbora, Tusk je otvorio temu nacionalne obrane i nastavka vojne pomoći Ukrajini – pitanja koja nadilaze duboku političku podjelu u zemlji.

"Obojica shvaćamo da je u interesu svih u Poljskoj da državne institucije, sviđalo im se to ili ne, moraju surađivati na ključnim pitanjima", rekao je Tusk u lipnju.

Navrocki je tada dodao da Poljaci "očekuju da predsjednik i premijer razgovaraju i surađuju oko stvari važnih za našu nacionalnu zajednicu".

"Sigurnost želim učiniti točkom oko koje će se svi Poljaci moći ujediniti", rekao je Nawrocki za portal Defence24.

Novi predsjednik predložio je dogovor između svog ureda, vlade i parlamenta kojim bi se definirala razina financiranja obrane, glavni pravci razvoja sigurnosnog i obrambenog sustava, kao i odgovarajući zakoni.

No to ne mijenja činjenicu da se sprema žestok politički sukob.

Tuskov plan

Sve šarolikija Tuskova koalicija sprema se pojačati rad na nizu zastoja u zakonodavstvu – od liberalizacije zakona o pobačaju, preko razgradnje PiS-ova naslijeđa u pravosuđu, do procesuiranja vrha PiS-a zbog navodnih kaznenih djela.

Cilj će biti pokazati da sve blokira novi predsjednik.

Vlada bi mogla zaključiti "da nema drugog izbora osim otvorenog sukoba s gospodinom Nawrockim, nadajući se da će pretjerati u blokadi i da će vlada moći svoje neuspjehe svaliti na predsjedničku opstrukciju", piše Szczerbiak.

To znači da će birači 2027. morati odlučiti žele li zadržati Tuskovu koaliciju i produžiti sukob barem do kraja Navrockijeva mandata 2030., ili pak dopustiti povratak ujedinjene desnice i predsjednika na vlast.

"Sljedeći će se izbori u osnovi svesti na pitanje je li bolje imati vladu i predsjednika koji se mogu međusobno podržavati ili pak treba spriječiti povratak na razdoblje 2015.–2023., kad su oba dijela izvršne vlasti zajedno sudjelovala u urušavanju demokracije", rekao je Stanley, misleći na prethodnu vladavinu PiS-a.

Sve to znači da će jedna od najbrže rastućih ekonomija EU-a, blizak saveznik SAD-a s najvećim postotkom izdvajanja za obranu u NATO-u i ključna zemlja u pomaganju Ukrajini u borbi protiv Rusije, godinama biti u političkoj blokadi.