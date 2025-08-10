Ukrajinci dronovima udarili u srce Putinove ratne mašinerije

Najmanje jedna osoba poginula je u ruskoj Saratovskoj oblasti u napadu ukrajinskog drona, saopštio je jutros načelnik oblasti Roman Busargin, navodeći da ima još žrtava.

On je objavio na svom "Telegram" kanalu da se ukrajinski dron srušio u dvorištu stambene zgrade, prenele su RIA Novosti. Busargin je napomenuo da su stanovnici evakuisani i da je u obližnjoj školi formiran privremeni smeštajni centar.

On je rekao da je u napadu oštećeno industrijsko preduzeće u Saratovskoj oblasti, kao i da je prethodno objavljena prijetnja od napada dronova u tom regionu.

- Sve neophodne službe za hitne intervencije angažovane su na licu mesta - napisao je Busargin.

Napadnuta naftna rafinerija

"Kijev independent" prenosi da su ukrajinski dronovi napali naftnu rafineriju u Saratovu u nedelju, što je izazvalo veliki požar i eksplozije.

Snimci objavljeni na ruskim društvenim mrežama naizgled prikazuju dronove u vazduhu i dejstvovanje PVO sistema. Svjedoci su prijavili da su čuli glasnu eksploziju prije nego što su plamenovi zahvatili objekat, navodi list.

Masovni napadi na 14 ruskih regiona

Dodaje se da izvještaji lokalnih medija takođe ukazuju da na dejstvovanje PVO i eksplozije u gradovima Lipeck i Voronjež.

Prethodno je desetine letova odloženo na ruskom aerodromu Soči nakon izvještaja o napadima dronova. Ukrajinski dronovi takođe su ciljali skladište u Tatarstanu, u kom se nalaze dronovi tipa "šahed", navodi "Kijev independent".

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je tokom noći 121 ukrajinski dron iznad 14 ruskih regiona i Azovskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.