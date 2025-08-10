Tramp: Beskućnici se moraju iseliti iz Vašingtona, odmah

Trump: Beskućnici se moraju iseliti iz Vašingtona, odmah

Američki predsjednik Donald Tramp danas je najavio da će protjerati beskućnike iz glavnog grada i pritvoriti kriminalce, dok gradonačelnica Vašingtona tvrdi da nema porasta kriminala.

- Beskućnici se moraju iseliti, odmah. Dat ćemo vam smještaj, ali daleko od glavnog grada. Kriminalci, vi se ne morate seliti. Vas ćemo staviti u zatvor, gdje vam je i mjesto - objavio je Tramp na platformi Truth Social.

Bijela kuća nije pojasnila koje će zakonske ovlasti predsjednik iskoristiti za deložaciju ljudi iz Vašingtona. Tramp u gradu upravlja samo savezničkim zemljištima i zgradama. Prema podacima organizacije Community Partnership, koja se bavi smanjenjem beskućništva, svake noći u gradu sa oko 700.000 stanovnika 3782 osobe žive kao beskućnici.

Gradonačelnica Vašingtona, demokratkinja Muriel Buser, izjavila je da grad "ne doživljava porast kriminala".

- Istina je da smo imali strašan porast kriminala 2023., ali ovo nije 2023. Posljednje dvije godine uložili smo trud u smanjenje nasilnog kriminala u ovom gradu, spuštajući ga na najnižu razinu u 30 godina - rekla je Buser u emisiji The Weekend na MSNBC-u.

Dodala je da predsjednik može pozvati Nacionalnu gardu ako želi, što je administracija nedavno koristila u Los Anđelesu nakon imigrantskih protesta.