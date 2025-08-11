Velika neizvjesnost oko prijedloga primirja u Ukrajini: U javnosti se pojavljuju različite tvrdnje

Velika neizvjesnost vlada oko prijedloga za okončanje borbi u Ukrajini, međutim, u javnosti se pojavljuju tvrdnje koje su u potpunosti suprotne.

Prema nekima, Rusija traži samo predaju Krima, Donjecke i Luganske oblasti, dok bi u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti navodno pristala na primirje duž linije fronta, pa čak ih i napustila. U okviru razmjene teritorija, navodno bi bila spremna povući se iz Harkovske i Sumske oblasti.

Početni ciljevi

Različite verzije unaprijed dogovorenog sporazuma objavili su agencija Bloomberg, list The Wall Street Journal i Kyiv Independent, dok je neka od njihovih navoda osporio njemački list Bild.

Rusija zahtijeva od Ukrajine predaju Donjecke i Luganske oblasti. Jedan od izgovora ruske invazije bilo je "oslobađanje" separatističkih republika Donjeck i Lugansk, koje je Moskva priznala neposredno prije rata. Bez "oslobađanja" ovih teritorija, prema ruskoj interpretaciji, ne bi bio ispunjen jedan od početnih ratnih ciljeva.

Rusija se neće povući iz Hersonske i Zaporoške oblasti. Tvrdnje da će to učiniti nastale su zbog pogrešnog tumačenja izjava Moskve. Odustajanjem od tih oblasti izgubila bi kopnenu vezu s Krimom.

Pregovori na Aljasci neće donijeti brzo primirje. Ruska strana želi prekid vatre tek nakon završetka pregovora, a u međuvremenu bi nastavila s vojnim operacijama. Moskva je već poručila da će poslije aljaškog samita uslijediti još jedan sastanak.

Rusija je spremna na razmjenu pojedinih okupiranih dijelova Ukrajine. Kao znak "dobre volje", mogla bi, uz predaju preostalog dijela Donjecke oblasti (u kojoj se nalaze Slovjansk, Kramatorsk i Pokrovsk), napustiti okupirane dijelove Harkovske i Sumske oblasti.