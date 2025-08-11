Uznemirujući slučaj: Majka ubila i raskomadala vlastitog sina uz pomoć njegove supruge

Italijansku javnost šokirao je slučaj ubistva u kojem je majka priznala da je ubila i raskomadala vlastitog sina uz pomoć njegove supruge. Majka tvrdi da je ubila sina kako bi zaštitila snahu od fizičkog zlostavljanja koje je trpjela u braku, piše New York Post.

Lorena Venier (61) priznala je ubIstvo svog 35-godišnjeg sina Alesandra (Alessandra) nakon što je njegova supruga, 30-godišnja Mejlin Kastro Monsalvo (Mailyn Castro), 25. jula pozvala policiju i otkrila šta su učinile.

Tijelo Alesandra pronađeno je raskomadano u podrumu kuće u gradu Gemona del Friuli, gdje je živio sa suprugom i njihovom šestomjesečnom kćerkom.

Planirale zločin mjesecima

Tokom sudskog saslušanja Lorena, koja je po zanimanju medicinska sestra, je opisala detalje zločina.

- Sama sam se pobrinula za komadanje Alesandra. Koristila sam pilu za metal i plahtu da zadržim krv, te sam ga rasjekla na tri dijela - rekla je sucu, prenosi italijanska agencija ANSA.

Prema njenom iskazu, plan za ubistvo kovale su mjesecima, još od rođenja Alesandrove kćerke u januaru, a sve zbog njegovog nasilnog ponašanja.

- Mejlin me mjesecima tražila da ubijem sina. Nasilno ju je tukao, vrijeđao i više puta joj je prijetio smrću… Moj sin je omalovažavao njezinu postporođajnu depresiju, a kad sam odlučila to prijaviti, udario me šakom u leđa - tvrdila je Lorena.

Strah se pojačao kada je Alesandro najavio da se planira preseliti u Kolumbiju, odakle je njegova supruga, i sa sobom povesti dijete.

- Nisam im mogla dopustiti da odu u Kolumbiju, Mejlin i beba bi tamo bile izložene vrlo ozbiljnim rizicima. Jedini način da ga zaustavim bio je da ga ubijem - rekla je.

Detalji ubistva

Ubistvo se desilo u podrumu Lorenine kuće. Prema navodima istražitelja, majka i snaha su Alesandru u limunadu podmetnule sredstvo za smirenje, a Lorena mu je zatim dala i dvije injekcije inzulina koje je uzela iz bolnice u kojoj radi.

Kako je Alesandro i nakon toga bio živ, ugušile su ga jastukom i zadavile vezicama za cipele. Tijelo su potom raskomadale i prekrile živim vapnom kako bi prikrile miris.

Lorena je na sudu pokušala umanjiti ulogu svoje snahe, tvrdeći da je Kastro samo pomogla u premještanju tijela. Nadala se da će sinov nestanak proći neprimijećeno jer je obitelj ionako planirala selidbu, ali Kastrino priznanje policiji srušilo je njen plan.

Lorena Venier optužena je za ubistvo i prikrivanje tijela, dok je Mejlin pod istragom zbog poticanja na ubistvo.