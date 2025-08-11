Mladi plaćaju kompanijama kako bi glumili da su zaposleni

Sve više mladih ljudi u Kini koji se suočavaju s nemogućnošću pronalaska zaposlenja odlučuje se za nesvakidašnje rješenje – plaćaju firmama da bi izgledalo kao da rade za njih, piše BBC.

Naime, u uslovima visoke stope nezaposlenosti među mladima, koja prema posljednjim podacima iznosi oko 14 posto, pojavili su se prostori koji funkcionišu poput kancelarija, ali bez stvarnog poslodavca.

Lažna kancelarija

Šui Džou (Shui Zhou), čiji je posao s hranom propao 2024. godine, od aprila plaća 30 juana dnevno da bi boravio u lažnoj kancelariji kojom upravlja firma Pretend Tu Vork Kampani (Pretend To Work Company) u gradu Dongguan. Tamo svaki dan provodi s još pet „kolega“ koji su u istoj situaciji.

- Osjećam se sretno. Kao da zaista radim s timom - rekao je Šui Džou (Shui Zhou).

Slične lažne kancelarije sada niču u većim kineskim gradovima poput Šendžen (Shenzhen), Šangaj (Shanghai), Nandžing (Nanjing), Vuhan (Wuhan), Čengdu (Chengdu) i Kunming (Kunming). Ove prostorije su opremljene računarima, internetom, salama za sastanke i čak čajnim kuhinjama.

Traženje posla

Polaznici ovih prostora ne sjede samo besposleno – mogu koristiti resurse za traženje posla ili pokretanje sopstvenog start-upa. Dnevna cijena boravka, koja se kreće između 30 i 50 juana, često uključuje ručak, grickalice i piće.

Džou (Zhou) je za ovu firmu saznao preko kineske društvene mreže Siaohongšu (Xiaohongshu). Vjeruje da mu okruženje kancelarije pomaže u održavanju samodiscipline, pa redovno dolazi već više od tri mjeseca. Roditeljima je poslao fotografije kao dokaz da „radi“, što ih je, kako kaže, umirilo.

Uobičajeno dolazi između osam i devet ujutro, a nekad ostaje do kasno u noć – odlazi tek kada ode i menadžer firme. Ističe da su mu sada ostali članovi tima postali prijatelji, te da često nakon „radnog dana“ zajedno idu na večeru.

- Kada neko traži posao, ozbiljan je i fokusiran, ali kad ima slobodnog vremena, šalimo se i igramo igre. Ta timska atmosfera mi puno znači - dodaje Džou (Zhou).

Sličnu strategiju primijenila je i Sjaoven Tang (Xiaowen Tang) iz Šangaja (Shanghai), koja je unajmila radno mjesto u jednoj takvoj firmi na mjesec dana. Ova 23-godišnjakinja je diplomirala prošle godine, ali još uvijek nije pronašla stalni posao.

Plaćanje naknade

Na njenom univerzitetu postoji nepisano pravilo da se u roku od godinu dana od diplomiranja mora dostaviti dokaz o zaposlenju ili praksi, inače se ne izdaje diploma. Tang (Tang) je poslala fotografije iz lažne kancelarije kako bi to „dokazala“, iako je zapravo plaćala dnevnu naknadu i vrijeme koristila za pisanje online romana, od čega zarađuje džeparac.

- Ako ćeš se pretvarati, pretvaraj se do kraja - rekla je uz osmijeh.

Vlasnik firme Pretend Tu Vork Kampani (Pretend To Work Company) u Dongguanu (Dongguan) je 30-godišnji Fejju (Feiyu), što je pseudonim. I sam je prošao kroz teško razdoblje nezaposlenosti nakon što je njegov maloprodajni biznis propao tokom pandemije.

- Bio sam depresivan, osjećao sam se beskorisno. Želio sam da promijenim svoj život, ali nisam znao kako - prisjetio se Fejju (Feiyu).

Svoju firmu je počeo reklamirati u aprilu, a za samo mjesec dana su sva „radna mjesta“ bila popunjena. Novi zainteresovani sada se moraju unaprijed prijaviti.

Prema njegovim riječima, 40 posto klijenata su nedavni diplomanti koji dolaze napraviti fotografije kao dokaz „prakse“ za svoje fakultete. Manji broj dolazi zbog pritiska roditelja.

Preostalih 60 posto čine slobodnjaci, među kojima su digitalni nomadi, radnici online trgovina i pisci. Prosječna starost korisnika je oko 30 godina, a najmlađi imaju 25. Službeno, spadaju u kategoriju „fleksibilno zaposlenih“, u koju se ubrajaju i vozači aplikacija te kamiondžije.

Na pitanje o dugoročnoj održivosti posla, Fejju (Feiyu) odgovara da mu nije cilj profit već društveni eksperiment:

- Ne prodajem radno mjesto, već osjećaj dostojanstva. Ako korisnicima pomažemo da lažno radno mjesto pretvore u pravi početak, onda ovaj eksperiment ima smisla. Ali ako samo podstičemo glumu, onda učestvujemo u blagoj obmani.“