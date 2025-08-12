Rusi podigli zastavu kod Pokrovska, Kijev tvrdi da borbe traju

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je videosnimak na kojem vojnici podižu rusku zastavu u mjestu Jablonovka, sjeveroistočno od strateški važnog grada Pokrovska. Moskva tvrdi da je naselje “oslobođeno” od ukrajinskih snaga, no iz Kijeva stižu tvrdnje da borbe još uvijek traju i da situacija na terenu nije konačno riješena.

Ozbiljan problem

Prema navodima ruskog ministarstva, vojnici su preuzeli kontrolu nad Jablonovkom, što predstavlja napredovanje istočno od rudarskog grada Dobropolja. Reuters prenosi izjave ukrajinskih i ruskih vojnih blogera da bi ovaj potez mogao postati ozbiljan problem za Kijev ukoliko se linija fronta ne stabilizira.

Ukrajinski portal DeepState, koji objavljuje karte bojišta na temelju javno dostupnih podataka, navodi da su ruske snage napredovale oko 10 kilometara prema sjeveru u dva pravca, nastojeći osigurati potpunu kontrolu nad dijelom Donjecke oblasti. Prema istom izvoru, ruske trupe su se približile i trima selima u blizini ukrajinskih gradova Pokrovska i Kostjantinivke.

Do ovog ruskog napredovanja dolazi nekoliko dana prije planiranog susreta američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci.

Pregovaračka prednost

Analitičari upozoravaju da bi zauzimanje novih teritorija moglo poslužiti Moskvi kao pregovaračka prednost, što je, prema riječima vojnih stručnjaka, bio slučaj i tokom ofanziva 2014. i 2015. godine.

Ukrajinski vojni analitičar Tatarigami UA poručio je na mreži X da ovaj potez Rusije ima potencijal da nanese ozbiljnu štetu ukrajinskoj odbrani ako se ne zaustavi na vrijeme.

– Trenutna situacija je ozbiljna, no daleko od potpunog urušavanja kako neki predviđaju – napisao je Tatarigami.