Ministarstvo odbrane Rusije saopćilo je da se Kijevski režim sprema provokaciju kako bi omeo održavanje rusko-američkog samita.

Neposredno pred samit na Aljasci, Vojska Ukrajine je planirala da izvede napad na jedno od gusto naseljenih stambenih kvartova u Harkovskoj oblasti. Odgovornost za izvođenje udara bit će pripisana Oružanim snagama Rusije kako bi se stvorio negativan medijski ambijent.

U Ministarstvu odbrane Rusije nisu isključili mogućnost provokacija i u drugim naseljenim mjestima pod kontrolom kijevskog režima.

U pripremi za provokaciju, Kijev je vozilima Službe sigurnosti Ukrajine doveo strane novinare u Čugujev da "pripreme izvještaje", saopćilo je Ministarstvo odbrane.

U aprilu 2022. godine, rusko Ministarstvo odbrane je izjavilo da su fotografije i videosnimci koje je objavio Kijev, a koji navodno svjedoče o zločinima ruskih vojnika u Buči, u Kijevskoj oblasti, još jedna ukrajinska provokacija. Kako je napomenulo rusko vojno ministarstvo, tokom vremena kada je grad bio pod ruskom kontrolom, nijedan lokalni stanovnik nije pretrpio nikakve nasilne akcije.

Ministarstvo odbrane je napomenulo da su se sve ruske jedinice potpuno povukle iz Buče 30. marta 2022. godine i da izlazi iz grada u sjevernom pravcu nisu blokirani, dok su južne periferije, uključujući stambene zone, granatirale ukrajinske snage neprekidno iz artiljerije velikog kalibra, tenkova i višecijevnih raketnih sistema.

Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija kategorično odbacuje bilo kakve optužbe o umiješanosti u smrt ljudi u Buči i zahtjeva da međunarodni lideri ne žure sa iznošenjem općih optužbi protiv Rusije, već da saslušaju argumente Moskve.