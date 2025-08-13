Gutereš upozorio Izrael: Mogućnost stavljanja na "crnu listu" zbog seksualnog nasilja nad Palestincima

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (Guterres) upozorio je Izrael na mogućnost da bude uključen na “crnu listu” država i grupa za koje postoje vjerodostojni dokazi o učestvovanju u obrascima seksualnog nasilja tokom oružanih sukoba.

“Crna lista” predstavlja formalni aneks u godišnjem izvještaju UN-a o seksualnom nasilju povezanim sa sukobima. U nacrtu izvještaja za 2025. godinu, koji će biti uskoro objavljen, Izrael još nije naveden u aneksu, ali Gutereš izražava “ozbiljnu zabrinutost” zbog prijava o seksualnom nasilju izraelskih sigurnosnih snaga nad Palestincima u više zatvora, pritvorskim centrima i vojnim bazama.

U pismu upućenom izraelskom ambasadoru pri UN-u Daniju Danonu, Gutereš ističe da bi Izrael mogao biti uključen u aneks sljedeće godine.

- Odbijanje pristupa inspektorima UN-a otežalo je provjeru, ali postoji značajna zabrinutost zbog dokumentovanih obrazaca zloupotrebe - navodi se.

Uključivanje Hamasa

Nacrt izvještaja prvi put uključuje i Hamas u aneks. Ova grupa nije bila na crnoj listi prethodne godine, jer UN nije imao dovoljno dokaza koji je direktno povezuju sa prijavljenim napadima, te je pozvao na dodatne istrage.

Uključivanje Hamasa uslijedilo je nakon izvještaja o sistematskom seksualnom nasilju tokom napada 7. oktobra 2023. i nad taocima u zatočeništvu.

Gutereš u pismu navodi mjere koje Izrael treba poduzeti kako bi izbjegao stavljanje na crnu listu: izdavanje direktiva protiv seksualnog nasilja, uspostavljanje sistema za provođenje zakona i disciplinskih mjera, istraživanje svake vjerodostojne žalbe, osiguranje ličnih odgovornosti komandanata i davanje UN-u slobodnog pristupa za praćenje i humanitarnu pomoć.

Među optužbama su višestruki izvještaji o silovanju palestinskih muških pritvorenika, uključujući i navodni napad na pritvorenika tokom njegovog prebacivanja u objekte Sde Teiman, osnovane nakon 7. oktobra kao mjesto za zarobljene članove Hamasa i druge osumnjičene. Vojna policija je kasnije uhapsila devet vojnika zbog incidenta, pod optužbama koje uključuju tešku sodomiju.

Odgovor na upozorenje

Kao odgovor na upozorenje Gutereša, njegov ured prenosi da je Danon odbacio optužbe kao “neosnovane” i zasnovane na “pristrasnim izvorima”. Danon zahtijeva da se Izrael ukloni sa bilo kakvog razmatranja za crnu listu, traži sankcije za Hamas zbog sistematskog seksualnog nasilja, te izmjenu izvještaja kako bi se jasno istakli zločini Hamasa od 7. oktobra, kao i navodni nedostatak dokaza o sličnim zločinima od strane izraelskih snaga.