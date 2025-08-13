BRITANSKI SKY NEWS

Novinarka Džejn Seker odbrusila glasnogovorniku IDF-a: "Jesu li svi ubijeni novinari radili za Hamas"

Nakon tvrdnji da je televizija Al Jazeera zapravo Hamas

Gostovanje IDF-ovog portparola. Sky News

Dž. R.

13.8.2025

Novinarka Sky News-a Džejn Seker (Jayne Secker) ugostila je  glasnogovornika izraelske vojske (IDF) Nadava Šošanija (Shoshani), a nakon njegovih tvrdnji da je televizija Al Jazeera zapravo "Hamas" kod nje je izazvao reakciju.

Povod intervjua bila je smrt novinara Al Jazeere Anasa al-Šarif (al-Sharifa), koji je ubijen u izraelskom napadu na Gazu zajedno s još pet novinara. IDF tvrdi da je Al-Šarif bio pripadnik vojnog krila Hamasa i da je primao plaću od te organizacije.

Izrael je kao jedini dokaz do sada objavio fotografije navodnih tabela pronađenih u Gazi, u kojima se, kako tvrde, nalaze imena operativaca Hamasa, uključujući i Al-Šarifa.

Al Jazeera je ove tvrdnje u potpunosti odbacila, a isto je učinio i sam novinar dok je bio živ. Međunarodni odbor novinara i Komitet za zaštitu novinara već su ranije osporili takve optužbe, a u julu je Komitet upozorio da bi Al-Šarif (Al-Sharif) mogao postati meta atentata.

Tokom razgovora za Sky News, Šošani je ponovio optužbe, ali je odbio ponuditi konkretne dokaze, navodeći da su oni "klasificirani". 

- Postoji kompleksnija, osjetljivija obavještajna informacija s kojom moramo biti veoma pažljivi. Ako je deklasificirate bez opreza, ne možete je ponovo koristiti - rekao je.

Šošani je dodao da bi otkrivanje određenih vrsta dokaza moglo ugroziti izraelske izvore te da je proces objavljivanja takvih informacija "dug i složen".

Kada ga je Seker suočila s tvrdnjom da je Al Jazeera međunarodna novinarska organizacija, a ne "Hamas", Šošani je odgovorio: "Ako ne vjerujete, u redu je, ali uradite svoj posao i predstavite činjenice - ovo je osoba koja je slavila smrt civila. On nije anđeo o kojem ljudi govore. On je terorista koji je u svom novinarskom radu promovirao i podržavao terorizam".

Na pitanje jesu li i ostali novinari ubijeni u istom napadu također radili za Hamas ili su bili kolateralna šteta, Šošani je kazao da IDF "još istražuje detalje incidenta".

