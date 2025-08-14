Norveška tvrdi: Rusi hakirali branu, satima puštali velike količine vode

Policijska sigurnosna služba (PST) iz Norveške, izrazila je sumnju da su proruski hakeri u aprilu izveli sabotažu na brani na jugozapadu Norveške, prenosi list VG.

Prema pisanju VG-a, hakeri su provalili u upravljački sistem brane u općini Bremanger, oko 150 kilometara sjeverno od Bergena, te otvorili ventile koji su četiri sata ispuštali velike količine vode, dok ih nije bilo moguće zatvoriti. Brana se ne koristi za proizvodnju energije, a lokalni mediji navode da su hakeri možda iskoristili sigurnosni propust uzrokovan slabom šifrom.

Šefica PST-a Bete Gangas (Beate Gangås) otkrila je detalje incidenta tokom jučerašnjeg javnog izlaganja o proruskim kibernetičkim operacijama. Kazala je da broj napada na zapadnu infrastrukturu raste, često ne radi nanošenja štete, nego da bi se pokazalo "na što su sve spremni". Dodala je i da Norveška mora biti spremna na nove hakerske napade.

Na istom događaju, diektor norveške obavještajne službe Nils Andreas Stensønes izjavio je da je Rusija najveća prijetnja sigurnosti te zemlje.