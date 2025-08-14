Tramp odlučio: Agenti FBI povučeni sa svojih dužnosti i preusmjereni u patrolu

Agenti FBI povučeni su sa svojih dužnosti i biti će preusmjereni patrolama sa lokalnom policijom zbog izvanrednog stanja sa kriminalom u Vašingtonu, odlučio je Donald Tramp.

Iako savezne agencije poput FBI često imaju saradnju sa lokalnom policijom, oni nisu obučeni niti opremljeni za rad u zajednicama.

Proteklih nekoliko mjeseci, agenti za složenije istrage, morali su raditi noćne i vikend smjene pregledavajući dosije Džefrija Epstajna, kao i pronalaženju i deportaciji ilegalnih migranata.

Direktor FBI-a Keš Patel (Kash Patel) preuzeo je dužnosti uz obećanje da će pustiti policajce da budu policajci.

Prema internom biltenu, generacija novih agenata iz 2024. uključivala je više od 44 posto osoba sa naprednim diplomama.

Drugačija obuka i sprema

Za mnoge FBI agente posao se odvija za stolom a obuka nije sveobuhvatna na terenu. Politika FBI sile je drugačija i ima niži prag korištenja vatrenog oružja ako poredimo sa ostalim policijskim upravama.