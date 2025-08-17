Puljić: Tramp ima opsesiju da želi dobiti Nobelovu nagradu za mir i uvjeren je da je zaslužuje

Samit predsjednika SAD-a Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina završen je bez konkretnog dogovora o okončanju rata u Ukrajini. U ponedjeljak će uživo razgovarati Tramp i ukrajinski predsjednik. Očekuje se da mu iznese zahtjev koji je postavio Putin, a odnosi se na predaju okupiranih ukrajinskih teritorija Rusiji.

Inače, Trampu stižu brojne kritike zbog načina na koji je ugostio Putina na crvenom tepihu.

Za Federalnu televiziju razgovore na Aljasci o Ukrajini, a bez Ukrajine za Dnevnik 2 komentirao je iz Vašingtona Ivica Puljić.

- Tramp i Bijela kuća pokušavaju sve što mogu da navedu vodu na Trampov "mlin". On će sada pokušati nadoknaditi ono što nije uspio na sastanku s Putinom tako da razgovara s Evropljanima i dolazi mu Zelenski. Što se tiče samog Vašingtona, demokrati ga žestoko kritiziraju, republikanci su na njegovoj strani. Treba, također, pratiti i što će govoriti američki državni tajnik Marko Rubio. Sutra će u Americi biti, tradicionalno, na svim TV-kanalima gostovanje družnosnika, analitičara, pa će možda biti nešto jasnije. U svakom slučaju, do sada jedino Putin može biti zadovoljan - istakao je Puljić.

Ulogu Zapada nakon genocida u Gazi i rata u Ukrajini ocijenio je kao moralnu katastrofu, osobito kad su u pitanju SAD.

- Tramp čini ono što uvijek i čini - tvrdi da nije kriv, da je čovjek koji donosi mir i blagostanje. Naravno, znamo da nije tako. On će optuživati i Zelenskog i Evropu, optuživat će i Putina samo da bi sebe održao, prema njegovom mišljenju, na vrhu. Međutim, izgubio je mnogo s ovim sastankom na Aljasci. Ali će se, vjerojatno, prilagođavati novim situacijama, ovisno o tome hoće li mu pogodovati. On ima jednu tu opsesiju da želi dobiti Nobelovu nagradu za mir i uvjeren je da ju je zaslužio. To što čini su pokušaji da se zaustave neki sukobi i nesporazumi. Ali je to sve kratkog daha - naglasio je Puljić.

Ipak je izrazio nadu da će ovaj put biti drugačije te da će Ukrajina napokon dobiti "zraka u pluća" jer su to Ukrajinci, poručio je, zaslužili.