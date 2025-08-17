SAD isporučile Kosovu 50 oklopnih vozila: Čvrsto partnerstvo i nova snaga KBS-a

Kosovo je jučer preuzelo pošiljku američke vojne opreme, ukupno 50 oklopnih sigurnosnih vozila koje su prethodno kupljene za potrebe Kosovskih bezbjednosnih snaga (KBS).

Ceremoniji primopredaje u Prištini prisustvovali su premijer u tehničkom mandatu Albin Kurti, ministar odbrane Ejup Maćedonci, komandant KBS-a Baškim Jašari i vojni ataše američke ambasade u Prištini, potpukovnik Džonatan Šou (Jonatan Shaw).

Kurti je naglasio da je riječ o “dokazu čvrstog partnerstva sa Sjedinjenim Državama i važnom koraku u jačanju odbrambenih sposobnosti Kosova”, dodajući da će se vojska nastaviti razvijati “rame uz rame sa strateškim partnerom”.

Američka ambasada potvrdila je da su vozila predata u okviru programa viškova odbrambene opreme te istakla da će Kosovo vlastitim resursima osposobiti tehniku za punu operativnu sposobnost.