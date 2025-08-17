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SIGURNA NABAVKA

SAD isporučile Kosovu 50 oklopnih vozila: Čvrsto partnerstvo i nova snaga KBS-a

Primopredaji u Prištini prisustvovali Kurti, Maćedonci, Jašari i američki vojni ataše, uz poruku da se kosovska vojska razvija po uzoru na američku

Na Kosovo dopremljena oklopna vozila kupljena od SAD-a. Društvene mreže

A. H. K.

17.8.2025

Kosovo je jučer preuzelo pošiljku američke vojne opreme, ukupno 50 oklopnih sigurnosnih vozila koje su prethodno kupljene za potrebe Kosovskih bezbjednosnih snaga (KBS). 

Ceremoniji primopredaje u Prištini prisustvovali su premijer u tehničkom mandatu Albin Kurti, ministar odbrane Ejup Maćedonci, komandant KBS-a Baškim Jašari i vojni ataše američke ambasade u Prištini, potpukovnik  Džonatan Šou (Jonatan Shaw).

Kurti je naglasio da je riječ o “dokazu čvrstog partnerstva sa Sjedinjenim Državama i važnom koraku u jačanju odbrambenih sposobnosti Kosova”, dodajući da će se vojska nastaviti razvijati “rame uz rame sa strateškim partnerom”.

Američka ambasada potvrdila je da su vozila predata u okviru programa viškova odbrambene opreme te istakla da će Kosovo vlastitim resursima osposobiti tehniku za punu operativnu sposobnost.

# KOSOVO
# SAD
# OKLOPNA VOZILA
# ALBIN KURTI
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