Helez obišao pripadnike OS BiH u Crnoj Gori: "Ponosan sam na spremnost i motivaciju naših pilota"

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, u pratnji zamjenika načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse general-majora Mirsada Ahmića i komandanta Brigade zračnih snaga i PZO brigadira Radenka Prerada, 18. augusta 2025. godine boravio je u radnoj posjeti Crnoj Gori, gdje je obišao pripadnike Oružanih snaga BiH angažovane na gašenju požara na teritoriji Crne Gore.

Tokom posjete, ministar Helez sastao se sa ministrom odbrane Crne Gore Draganom Krapovićem. Susret je održan na aerodromu Golubovci u Podgorici, te se razgovaralo o unapređenju saradnje u oblasti odbrane, kao i o zajedničkim naporima u odgovoru na prirodne nesreće.

Akcije gašenja požara

Prilikom obilaska helikopterske posade Oružanih snaga BiH konstatovano je da su pripadnici izuzetno spremni i motivisani, te da već peti dan uspješno učestvuju u akcijama gašenja požara na području Stijene Piperske, Gornje Mrke, Bioča, Seoca, Kopilja i Daibarske Gore. Helikopterska posada je obavljala izuzetno težak i rizičan posao, ali sa velikom željom da se zaštiti ugroženo stanovništvo i njihova imovina.

Nakon obilaska, ministar Helez je izjavio: "Ponosan sam na spremnost i motivaciju naših pilota."

Tokom akcije gašenja požara helikopteri OS BiH su utrošili 19 sati resursa, izbačeno je ukupno 157 tona vode, uz učešće timova iz pet zemalja.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Zukan Helez, zahvalio se na domaćinskom prijemu i naglasio da je ovo bila prilika za nova poznanstva, jačanje prijateljskih veza i saradnje, te uputio čestitke svim učesnicima.

Zahvalnost na pomoći

Ministar odbrane Crne Gore izrazio je zahvalnost Bosni i Hercegovini na pomoći u ovim teškim trenucima, istakavši da je prirodno da najbliži uvijek prvi priteknu u pomoć. Dodao je da su to upravo prijatelji i saveznici iz Bosne i Hercegovine, što će Crna Gora znati prepoznati i cijeniti i u budućnosti.

Helikoptersku posadu čine kapetani posade major Mevludin Agić i major Jasmin Mašić, pilot Zejd Arnaut, letači tehničari stariji vodnici Benjamin Džanko i Nemanja Subotić, te specijalac za vezu Službe traganja i spašavanja (STS) kaplar Mihajlo Koroman.

Helikopterska posada OS BiH angažovana je u okviru NATO-ovog Evroatlantskog centra za koordinaciju odgovora na prirodne katastrofe (EADRCC).