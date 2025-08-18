Zelenski: Izbora neće biti dok traje rat

Na pitanje novinara u Bijeloj kući da li je spreman za održavanje izbora u Ukrajini, predsjednik Volodimir Zelenski je odgovorio potvrdno, ali je naglasio da se to može realizovati samo u sigurnim okolnostima.

- Jer tokom rata ne možete održavati izbore - rekao je Zelenski, dodajući da bi za to možda bilo potrebno primirje.

Po njegovim riječima, primirje bi moralo obuhvatiti kopno, more i zračni prostor kako bi se omogućili "demokratski" i "zakoniti" izbori.

Na to je američki predsjednik Donald Tramp rekao: "Dakle, kažete da tokom rata ne možete imati izbore? Dakle, recimo za tri i po godine – znači, ako slučajno budemo u ratu s nekim, više nema izbora?"

Zelenski se nasmijao, dok je Tramp također uz osmijeh upadao u riječ. Ukrajinski predsjednik potom je upitao: "Sviđa vam se ta ideja?"

Trampova primjedba odnosila se na sljedeći američki izborni ciklus, na kojem prema zakonima trenutno ne bi mogao ponovo učestvovati.