Izrael proučava Hamasov prijedlog o primirju u Gazi

Izrael proučava Hamasov odgovor na prijedlog o prekidu vatre u Gazi, saopćila su u utorak dvojica zvaničnika govoreći o potencijalnom dogovoru o 60-dnevnom primirju i oslobađanju polovine izraelskih talaca koji su još zatočeni u razorenoj enklavi.

Planovi za novu ofanzivu

Napori za zaustavljanje borbi dobili su novi zamah tokom protekle sedmice nakon što je Izrael najavio planove za novu ofanzivu kako bi preuzeo kontrolu nad gradom Gazom, a Egipat i Katar nastoje ponovno pokrenuti indirektne razgovore između strana o planu prekida vatre uz američku podršku.

Prijedlog uključuje oslobađanje 200 palestinskih osuđenika zatvorenih u Izraelu i neodređenog broja zatvorenih žena i maloljetnika, u zamjenu za 10 živih i 18 preminulih talaca iz Gaze, saopćio je zvaničnik Hamasa.

Dva egipatska sigurnosna izvora potvrdila su detalje i dodali su da je Hamas zatražio i oslobađanje stotina pritvorenika u Gazi.

Prijedlog uključuje djelomično povlačenje izraelskih snaga, koje trenutno kontroliraju 75 posto Gaze i dopremu veće količine humanitarne pomoći u enklavu, gdje se stanovništvo od 2,2 miliona ljudi sve više suočava s glađu.

Indirektni pregovori završili zastojem

Posljednji krug indirektnih pregovora između strana završio je u julu zastojem, a strane su se međusobno optuživale kolaps. Izrael je prethodno pristao na nacrt, koji je iznio američki specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof, ali pregovori su posustali oko nekih njegovih detalja.

Izraelski planovi za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom u srcu palestinske enklave od tada su izazvali uzbunu u inozemstvu i među procijenjenih milion ljudi koji tamo trenutno žive.

Na terenu nije bilo znakova približavanju prekida vatre jer je u izraelskoj pucnjavi, granatiranju iz tenkova i zračnim napadima u utorak ubijeno najmanje 20 Palestinaca, saopćili su zdravstveni zvaničnici Gaze.

Tenkovi su dovršili preuzimanje kontrole nad predgrađem Zeitoun, istočnim kvartom na periferiji grada Gaze, i nastavili su napadati obližnje područje Sabre, ubivši dvije žene i jednog muškarca, saopćili su liječnici.

Lokalne zdravstvene službe objavile su da su deseci ljudi zbog granatiranja ostali zarobljeni u svojim kućama. Izraelska vojska objavila je da provjerava izvještaj.

U petak je objavila da njene snage djeluju u obližnjem Zeitounu kako bi locirale oružje, tunele i naoružane ljude.

Privremeni sporazum

Procjenjuje se da su hiljade ljudi pobjegli iz područja u posljednjih nekoliko dana.

U Izraelu je prijetnja ofanzivom podstakla desetke hiljada Izraelaca u nedjelju na neke od najvećih protesta od početka rata.

Zvaničnik Hamasa Izat El-Reshik rekao je da je prijedlog primirja na koji su pristali privremeni sporazum koji bi utro put pregovorima o okončanju rata.

Izvor blizak pregovorima rekao je da je, za razliku od prethodnih rundi, Hamas prihvatio prijedlog bez daljnjih zahtjeva, prenosi Rojters.