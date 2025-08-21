Uragan Erin jača dok prilazi istočnoj obali SAD: Naleti vjetra i do 180 kilometara na sat

Uragan Erin danas je ponovo počeo jačati dok se kreće prema srednjem dijelu atlantske obale Sjedinjenih Američkih Država, izazivajući snažne talase zbog kojih su plaže zatvorene od Sjeverne i Južne Karoline pa sve do Njujorka. Prema prognozama meteorologa, očekuje se da će oluja dostići svoj vrhunac u narednih 48 sati, a već tokom večeri po lokalnom vremenu mogla bi prerasti u uragan treće kategorije. Na to upozorava i američka Nacionalna meteorološka služba, prenosi agencija AP.

Iako se ne predviđa da će Erin direktno udariti u kopno prije nego što skrene prema otvorenom okeanu, vlasti upozoravaju da visoki talasi koje nosi mogu presjeći puteve koji vode do manjih sela i turističkih mjesta na tzv. Spoljnim ostrvima u Sjevernoj Karolini. Također, oluja stvara jake morske struje koje mogu biti veoma opasne za kupače i plovila.

U međuvremenu, gradske vlasti Njujorka zatvorile su sve plaže za kupanje u srijedu i četvrtak, a slične mjere su uvedene i na pojedinim plažama u Nju Džersiju, Merilendu i Delaveru. Zvaničnici u Sjevernoj Karolini upozoravaju da bi kombinacija snažnih vjetrova i talasa visokih i do šest metara mogla izazvati poplave u obalnim naseljima. Već ranije, guverner te savezne države Džoš Stajn proglasio je vanredno stanje i upozorio stanovništvo da bude spremno na moguće dodatne evakuacije.

Direktor državne službe za vanredne situacije, Vil Rej, naglasio je da se opasne vremenske posljedice osjećaju i daleko od samog centra oluje. – Bez obzira na to kojim putem će se kretati središte uragana, Erin je dovoljno snažna i široka da izazove ozbiljne posljedice širom obale – istakao je on. Trenutno se Erin klasificira kao jak uragan druge kategorije, sa maksimalnim brzinama vjetra do 180 kilometara na sat, a njegovi udari dosežu širinu i do 800 kilometara.