Tramp će se pridružiti policijskim i vojnim patrolama na ulicama američke prijestolnice

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da će se pridružiti policijskim i vojnim snagama u patroliranju ulicama Vašingtona.

- Večeras ću izaći... Večeras ću izaći s policijom i vojskom - rekao je Tramp u konzervativnom radio programu "The Todd Starnes Show".

Tramp je branio svoje mjere za smanjenje kriminala od kritika.

- Mislim, pogledajte, ja sam u četiri dana u DC-u smanjio kriminal... Sve što oni govore jeste da sam diktator - kazao je američki predsjednik.

Trampove izjave uslijedile su nakon što je u augustu proglasio "vanredno stanje zbog kriminala" u Vašingtonu, stavivši Metropolitansku policijsku upravu pod saveznu kontrolu i rasporedivši 800 pripadnika Nacionalne garde na ulice.

Savezne vlasti uhapsile su 550 osoba od početka operacije 7. augusta, tvrdeći da je postignuto značajno smanjenje nasilnog kriminala i pljački.

U okviru akcije uklonjeni su i deseci kampova beskućnika širom prijestolnice.

Kritičari su protestovali protiv federalne intervencije, uzvikujući "Sloboda za DC" tokom posjeta zvaničnika administracije vojnicima koji su raspoređeni.