Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HUMANITARNA KRIZA

UN upozorava: Glad je posljedica ljudskog djelovanja, a ofanziva izgovor za izostanak pomoći

Izrael, kao okupaciona sila, po međunarodnom pravu obavezan je obezbijediti hranu i medicinske zalihe, poručio je Gutereš

Glad u Gazi je neuspjeh čovječanstva. Anadolija

A. H. K.

22.8.2025

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (António Guterres) upozorio je da se u Pojasu Gaze odvija "katastrofa koju je izazvao čovjek“ i opisao stanje kao "živi pakao“. Globalna inicijativa za sigurnost hrane (IPC) objavila je izvještaj u kojem se navodi da postoje „uvjerljivi dokazi“ da od 15. augusta u administrativnoj regiji koja obuhvata grad Gazu vlada glad.

- Ljudi gladuju. Djeca umiru. A oni čija je dužnost djelovati to ne čine - poručio je Gutereš, naglasivši da je Izrael, kao okupaciona sila, po međunarodnom pravu obavezan obezbijediti hranu i medicinske zalihe. Dodao je da se ne smije dopustiti da ova situacija nekažnjeno traje.

Gutereš je jasno rekao da ofanziva nije izgovor za izostanak humanitarne pomoći. 

- Više nema izgovora. Vrijeme za djelovanje nije sutra, sada je - istakao je, ponovivši zahtjev za hitnim prekidom vatre, oslobađanjem talaca i punim pristupom pomoći Pojasu Gaze.

Izrael je ranije ove godine potpuno blokirao ulazak pomoći u Gazu, a iako je prošlog mjeseca djelimično ukinuo blokadu, dopuštajući ograničene količine, humanitarne organizacije upozoravaju da to nije ni blizu dovoljno da spriječi glad. Uprkos međunarodnim kritikama, izraelske snage nastavljaju ofanzivu prema gradu Gazi s ciljem zauzimanja najveće metropole, što, prema ocjeni UN-a, dodatno produbljuje humanitarnu tragediju i ugrožava civile.

# ANTONIO GUTERRES
# UN
# GAZA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.