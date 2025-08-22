UN upozorava: Glad je posljedica ljudskog djelovanja, a ofanziva izgovor za izostanak pomoći

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (António Guterres) upozorio je da se u Pojasu Gaze odvija "katastrofa koju je izazvao čovjek“ i opisao stanje kao "živi pakao“. Globalna inicijativa za sigurnost hrane (IPC) objavila je izvještaj u kojem se navodi da postoje „uvjerljivi dokazi“ da od 15. augusta u administrativnoj regiji koja obuhvata grad Gazu vlada glad.

- Ljudi gladuju. Djeca umiru. A oni čija je dužnost djelovati to ne čine - poručio je Gutereš, naglasivši da je Izrael, kao okupaciona sila, po međunarodnom pravu obavezan obezbijediti hranu i medicinske zalihe. Dodao je da se ne smije dopustiti da ova situacija nekažnjeno traje.

Gutereš je jasno rekao da ofanziva nije izgovor za izostanak humanitarne pomoći.