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DIPLOMATSKI SUKOB

Nakon zabrane ulaska u Izrael, oglasio se gradonačelnik Barselone: Palestinski glas je i naš

Odluka o zabrani ulaska delegaciji Barselone je neprijateljski čin, to samo jača našu odlučnost za mir, pravdu i priznavanje prava palestinskog naroda

Kolboni: Priznavanje prava palestinskog naroda. Društvene mreže

A. H. K.

22.8.2025

Nakon odluke Izraela da mu zabrani ulazak u ovu zemlju oglasio se gradonačelnik Barselone Žaume Kolboni (Jaume Collboni) i rekao kako Tel Aviv na ovaj način želi izolirati palestinski narod i sakriti od svijeta kršenja ljudskih prava u Gazi.

Kolboni, čiji je grad prekinuo veze s Izraelom, u objavi na katalonskom jeziku na Instagramu kazao je da su ga palestinske kolege u Ramali i Betlehemu pozvale da iz prve ruke sazna o stvarnosti palestinskih gradova.

Naveo je kako je putovanje trebalo uključivati ​​sastanak u Jeruzalemu s ljevičarskim izraelskim grupama B'Tselem i Peace Now, polaganje vijenaca na grobove izraelskog premijera Jicaka Rabina i predsjednika Palestinske uprave Jasera Arafata te posjetu novom kampu u Amanu kojim upravlja UNRWA, agencija UN-a za palestinske izbjeglice koju Izrael optužuje za saradnju s terorističkim grupama.

- Odluka o zabrani ulaska delegaciji Barselone je neprijateljski čin. To samo jača našu odlučnost za mir, pravdu i priznavanje prava palestinskog naroda. Njihov glas je i naš - zaključio je Kolboni.
# IZRAEL
# PALESTINA
# BARSELONA
# GRADONAČELNIK
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