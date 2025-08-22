Nakon zabrane ulaska u Izrael, oglasio se gradonačelnik Barselone: Palestinski glas je i naš

Nakon odluke Izraela da mu zabrani ulazak u ovu zemlju oglasio se gradonačelnik Barselone Žaume Kolboni (Jaume Collboni) i rekao kako Tel Aviv na ovaj način želi izolirati palestinski narod i sakriti od svijeta kršenja ljudskih prava u Gazi.

Kolboni, čiji je grad prekinuo veze s Izraelom, u objavi na katalonskom jeziku na Instagramu kazao je da su ga palestinske kolege u Ramali i Betlehemu pozvale da iz prve ruke sazna o stvarnosti palestinskih gradova.

Naveo je kako je putovanje trebalo uključivati ​​sastanak u Jeruzalemu s ljevičarskim izraelskim grupama B'Tselem i Peace Now, polaganje vijenaca na grobove izraelskog premijera Jicaka Rabina i predsjednika Palestinske uprave Jasera Arafata te posjetu novom kampu u Amanu kojim upravlja UNRWA, agencija UN-a za palestinske izbjeglice koju Izrael optužuje za saradnju s terorističkim grupama.