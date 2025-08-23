Majka Prigožina, koji je ustao protiv Putina, progovorila prvi put: "Znao je da ide u smrt"

Ruski biznismen i osnivač plaćeničke grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, bio je svjestan da mu se bliži kraj nakon neuspjele pobune protiv ruskog vojnog vrha, izjavila je njegova majka Violetta Prigožina u intervjuu za ruski portal Fontanka. Prigožin je poginuo u avionskoj nesreći u avgustu 2023. godine, samo dva mjeseca nakon što je sa svojim borcima krenuo ka Moskvi.

- Kad sam ga posljednji put vidjela, izgledao je kao da mu nema spasa - ispričala je Violetta, prisjećajući se njihovog susreta sedam dana prije nesreće. Na pitanje je li predosjećao smrt, kratko je odgovorila: "Naravno."

Ona je prva članica porodice koja je javno govorila o smrti osnivača Wagnera, naglasivši da ni nakon dvije godine vlasti nisu saopćile tačne okolnosti pada aviona. Dodala je i da je pokušala odgovoriti sina od pobune, upozorivši ga da ne prkosi autoritetu predsjednika Vladimira Putina.

"Podržat će te samo na internetu"

- Rekla sam mu: ‘Ženja, ljudi će te podržati samo na internetu. Niko neće ići s tobom. Ljudi više nisu takvi, niko neće izaći na trg.’ A on je rekao: ‘Ne, podržat će me’ - prisjeća se Violetta.

Zapadne obavještajne službe vjeruju da je Prigožin stradao u eksploziji unutar aviona, navodno izazvanoj po nalogu Kremlja kao odmazda zbog pobune.

Pobuna je bila kulminacija njegovih sukoba s Ministarstvom odbrane Rusije, koje je optuživao za korupciju i nesposobnost. Iako nijedna značajnija politička figura nije stala iza njega, istraživanja su pokazala da je imao značajnu podršku među običnim Rusima. Tokom kratke pobune, Wagnerovi borci dočekani su s aplauzima u Rostovu na Donu.

Ipak, svega 193 kilometra prije Moskve, Prigožin je naredio povlačenje nakon pregovora sa zvaničnicima i bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. "Rekao mi je da ne može pucati na mlade vojnike. Nije želio svrgnuti Putina, nego se obračunati s vojnim vrhom", izjavila je Violetta.

"Raspad carstva"

Nakon njegove smrti, ruske vlasti preuzele su njegovo golemo poslovno carstvo – od medijskih mreža, rudnika u Africi, do ugovora za državne institucije. Njegova najpoznatija firma, koja se bavila keteringom za Kremlj, bila je razlog zašto je dobio nadimak „Putinov kuhar“.

Wagnerovi plaćenici, poznati po brutalnosti i umiješanosti u ratne zločine, nakon njegove smrti prebačeni su u redove ruske vojske, djelujući pod imenom „Afrički korpus“. Njegov sin Pavel, bivši borac u Siriji, ostao je po strani u borbi za naslijeđe.

Skinuta s liste sankcija

U septembru 2024. godine, Sud Evropske unije donio je odluku da se Violetta Prigožina skine s liste sankcionisanih osoba te je naloženo EU Vijeću da pokrije njene sudske troškove. Ona i njen unuk bili su pod sankcijama zbog povezanosti s poslovima pokojnog Prigožina.

Ipak, u razgovoru za Fontanku navela je da joj je nedavno odbijena viza za Njemačku, gdje je željela posjetiti kliniku u Hamburgu.

- Umjesto toga, sada pripremam veliki broj izložbi - rekla je.

U galeriji kojom rukovodi u Sankt Peterburgu trenutno je izložen i portret njenog sina, naslikan tokom njegovog boravka u Ukrajini.