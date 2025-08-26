Španija nazvala nedavne šumske požare najvećom ekološkom katastrofom u posljednjih nekoliko godina

Španska vlada u utorak je opisala šumske požare koji su zahvatili zemlju kao jednu od najgorih ekoloških katastrofa u posljednjih nekoliko godina, odobravajući mjere pomoći za pogođena područja.

Požari koji su ovog mjeseca buknuli Španijom opustošili su više od 350.000 hektara, usmrtili četiri osobe i prinudili hiljade ljudi na privremenu evakuaciju.

Ekološka katastrofa

- Očito je da se suočavamo s jednom od najvećih ekoloških katastrofa u posljednjih nekoliko godina - izjavio je ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska na konferenciji za novinare nakon sedmičnog sastanka vlade.

Vlada je proglasila područja pogođena šumskim požarima područjem katastrofe, što omogućuje indirektnu pomoć, poreske olakšice i drugu pomoć pogođenim zajednicama.

U utorak je još bilo 15 aktivnih šumskih požara na drugom nivou, što znači da predstavljaju prijetnju ljudima i imovini.

Glavna opoziciona Narodna stranka (PP) optužila je administraciju socijalističkog premijera Pedra Sancheza da odgađa podršku regionalnim vladama, koje su odgovorne za odgovor na katastrofe.

Najteže pogođena područja - Kastilja i Leon, Ekstramadura i Galicija na sjeveru i zapadu - pod upravom su PP.

Čelnik PP Alberto Nunez Feiho u ponedjeljak je optužio vladu za loše planiranje i predložio plan od 50 tačaka koji uključuje stvaranje nacionalnog registra palikuća.

Grande-Marlaska je, međutim, insistirao na tome da su "svi dostupni državni resursi" angažirani, a pomoć je stigla i od stranih vatrogasnih ekipa.

Dio političke agende

Optužio je PP da "koristi ove teške trenutke za mnoge ljude kao dio svoje političke agende".

Ministar je kazao da će vlada preispitati prijedloge opozicije, ali je naglasio da je podmetanje požara činilo samo mali dio požara.

Požari su buknuli tokom dvosedmičnog toplotnog vala koji je podizao temperature iznad 40 stepeni Celziusa.

Naučnici tvrde da klimatske promjene uzrokuju duže, intenzivnije i češće toplotne valove širom svijeta, podstičući šumske požare, prenosi AFP.