El-Fašer u opasnoj klopci: Zid oko sudanskog grada vidi se na satelitskim snimcima

Oko opkoljenog sudanskog grada El-Fašera gradi se opsežni zemljani zid s ciljem da zarobe ljudi unutra, pokazuju satelitski snimci i istraživanje Univerziteta Jale (Yale).

Laboratorija za humanitarna istraživanja identifikovala je više od 31 kilometar nasipa podignutih na teritoriji izvan grada, na osnovu satelitskih snimaka, pod kontrolom paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF).

Intenziviranje ofanzive

El-Fišer je pod opsadom više od godinu dana, a mreža sudanskih ljekara za BBC je izjavila da RSF intenzivira svoju ofanzivu te da namjerno cilja civile.

- Jučer je došlo do granatiranja civilne zone u centru grada u kojem je poginulo gotovo 24 civila, a 55 ljudi je ranjeno, među kojima je pet žena - rekao je za BBC-jev program Njusdej (Newsday )dr. Muhamed Faisal Hasan (Mohamed Faisal Hassan) iz udruženja medicinara.

Negiranje optužbi

Prema izvještajima, ovaj nasip predstavlja “kutiju za ubijanje” koja dodatno otežava život oko 300.000 stanovnika grada.

Borci RSF-a i savezničke arapske policije u Darfuru optuženi su za napade na ljude.

- Neki civili pokušavaju pobjeći iz grada, ali nažalost, snage RSF-a ih ciljaju i ubijaju - rekao je dr. Hasan.

RSF je ranije negirao optužbe za provođenje etničkog čišćenja i napade na civile.

Nasipi dodatno otežavaju život civilima, bilo da pokušavaju pobjeći iz grada ili donijeti hranu, lijekove i druge osnovne potrepštine.

Humanitarne organizacije već mjesecima nemaju pristup El-Fišeru, dok preostali stanovnici trpe stalna granatiranja, nestašicu hrane i pristup medicinskoj pomoći.