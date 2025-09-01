Mapa iza Gerasimova otkriva ruske ciljeve: Odesa ucrtana kao dio teritorije Rusije

Na snimku sa konferencije ruskog generalštaba, iza načelnika generalštaba generala Valerija Gerasimova (Valerij Gerasimov), prikazana je karta Ukrajine koja jasno pokazuje da Rusija kao svoj teritorij vidi Odesu, kao i čitave Hersonsku i Zaporošku oblast.

Ova karta postavljena je u pozadini dok je Gerasimov govorio o daljnjem nastavku ljetne ofanzive ruske vojske duž linija fronta. Prema njegovim riječima, ruske snage trenutno kontrolišu 99,7 posto teritorije Luganske oblasti, 79 posto Donjecke, 74 posto Zaporoške, te 76 posto Hersonske oblasti.

Međutim, pomenuta karta pokazuje da su trenutni procenti samo privremeni cilj i da Rusija teži potpunom ovladavanju cijelim jugom Ukrajine – uključujući i Odesu – čime bi država bila odsječena od Crnog mora.

Ostvarenje tog cilja omogućilo bi kopneno spajanje ruske vojske s teritorijom nepriznate Republike Pridnjestrovlje, što bi predstavljalo dodatni udarac evropskoj sigurnosnoj arhitekturi i pojačalo tenzije u regionu.

Posebno je važno napomenuti i Gerasimovljevu tvrdnju da su od marta ove godine, odnosno u proteklih pet mjeseci, ruske snage zauzele više od 3.500 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije.