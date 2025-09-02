Pripremali se za lokalne izbore: Šest kandidata AfD-a misteriozno preminulo pred izbore u Njemačkoj

U njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, najvećoj regiji na zapadu zemlje, u posljednjim sedmicama zabilježena je smrt čak šest kandidata iz redova krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku (Alternative für Deutschland – AfD), koji su se pripremali za lokalne izbore zakazane za 14. septembar.

Prema saopćenju policijskih organa, nema indicija da su smrtni slučajevi rezultat nasilja ili sumnjivih okolnosti. U većini slučajeva uzroci smrti su prirodni, dok su neke porodice odlučile da ne iznose dodatne informacije. Ipak, zbog ovih slučajeva biće potrebno štampati nove glasačke listiće, a građani koji su već glasali poštom morat će ponoviti svoj glas.

Ova pokrajina broji oko 18 miliona stanovnika, a za predstojeće izbore prijavljeno je oko 20 hiljada kandidata. Pokrajinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova podsjetilo je da su u istom periodu preminuli i pojedini kandidati drugih stranaka, uključujući Zelene i Socijaldemokrate.

U početku su izvještaji govorili o smrti četvero kandidata AfD-a, ali su ubrzo stigle i informacije o dvoje rezervnih kandidata, što je izazvalo širenje različitih teorija zavjere na društvenim mrežama.

Podstaknuta nagađanja

Kopredsjednica AfD-a Alis Vajdel (Alice Weidel) dodatno je podstaknula nagađanja dijeljenjem izjave penzionisanog ekonomiste Stefana Homburga (Stefan Homburg), koji je tvrdio da je takav broj smrtnih slučajeva "statistički gotovo nemoguć". S druge strane, Kaj Gotšalk (Kay Gottschalk), koji obnaša visoku funkciju u pokrajinskoj organizaciji stranke, pozvao je na oprez i naglasio da do sada dostupni podaci ne potvrđuju teorije zavjere, izražavajući saosjećanje s porodicama preminulih.

Njemačka obavještajna agencija u maju je označila AfD kao organizaciju s ekstremno desničarskim obilježjima, ali je ta klasifikacija privremeno suspendovana jer je u toku žalbeni proces pred sudom. U tri pokrajine na istoku zemlje regionalne strukture AfD-a i dalje su službeno tretirane kao ekstremističke.

Porast podrške

Očekuje se da će AfD u ovim lokalnim izborima zabilježiti porast podrške, a ovi izbori smatraju se prvim ozbiljnim testom raspoloženja birača nakon formiranja nove savezne vlade. Na posljednjim pokrajinskim izborima održanim 2022. godine, AfD je u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji osvojio svega 5,4 posto glasova, dok je na saveznim izborima u februaru ove godine u istoj regiji postigao značajno bolji rezultat – 16,8 posto.

Stranka dobiva i podršku iz inostranstva, posebno iz redova američke desnice. Među onima koji su javno stali uz AfD je i milijarder Ilon Mask (Elon Musk), koji je i ranije iskazivao simpatije prema antimigracijskoj politici ove stranke. U nedavnoj objavi Mask je poručio: "Ili će Njemačka glasati za AfD, ili će to značiti njen kraj."