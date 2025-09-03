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Jedinstvo Putina, Sija i Jong Una na paradi: Predsjednik Kine poručio da ih ne plaše nasilnici

Danas se čovječanstvo suočava s izborom mira ili rata, dijaloga ili konfrontacije, obostrano korisne ili nulte sume, dodao je

Putin, Si i Jong Un predvodili crveni tepih. AP / Pool

Dž. R.

3.9.2025

Na vojnoj paradi Kine, demonstrirana je rastuća vojna moć ove države, ali i produbljivanje veza s Rusijom kroz ekstravagantnu paradu čiji cilj je bio prikazati Si Đinpinga (Xi Jinping) kao lidera alternativnog, nezapadnog svjetskog poretka.

Nacionalna odlučnost

Dok je parada 3. septembra pokazala sliku vojne koordinacije i sile – uključujući više od 10.000 pripadnika vojske u savršeno usklađenom mimohodu i stotine komada vojne opreme – jedan od najupečatljivijih prikaza bile su slike Sija okruženog ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom dok su posmatrali 70-minutnu povorku preko pekinškog Trga Tiananmen.

Si se rukovao s obojicom lidera i razgovarao s njima dok su hodali crvenim tepihom ispred grupe od više od 20 drugih stranih dostojanstvenika prema pozornici s koje se pružao pogled na paradu kojom je obilježeno 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata.

U svom govoru kojim je započeo vojnu paradu, Xi je rekao da je Kina "nezaustavljiva", promovirajući poruku "nacionalne žrtve - ne kao žrtve, već kao funkcija snage volje i nacionalne odlučnosti".

- Danas se čovječanstvo suočava s izborom mira ili rata, dijaloga ili konfrontacije, obostrano korisne ili nulte sume. Kineski narod čvrsto stoji na pravoj strani historije - rekao je Si.

On je također zauzeo prkosniji ton, rekavši da je "veliko podmlađivanje kineske nacije nezaustavljivo!" i da Kinu "nikada ne zastrašuju nasilnici", termin koji se obično koristi u službenim izjavama da se indirektno refereira na Sjedinjene Američke Države.

Pažljivo osmišljeno

Proslave povodom godišnjice odavale su počast patnji Kine tokom Drugog svjetskog rata i doprinosu Komunističke partije pobjedi – nešto što su kineski zvaničnici rekli da bi trebalo inspirisati druge generacije dok se Si bori protiv zapadnih napora da ograniči Peking.

Kina je također predstavila paradu kao demonstraciju jedinstva s drugim zemljama, što je bila jasna poruka usred scene koja se mogla vidjeti prvi put - Si, Putin i Kim zajedno na nekom događaju.

Masovna vojna parada zaokružuje niz diplomatskih događaja namijenjenih da pokažu kinesku viziju alternativnog svjetskog poretka koji bi se suprotstavio dugogodišnjoj dominaciji SAD i njihovih zapadnih saveznika.

Parada je uslijedila nakon samita Šangajske organizacije za saradnju ove sedmice, koji je takođe nastojao prikazati Kinu kao globalnog lidera s produbljivanjem regionalnog utjecaja u jugoistočnoj i centralnoj Aziji.

- Ovogodišnja parada, stoga, nije samo ceremonijalni prikaz trupa i oružja. To je pažljivo orkestrirani čin strateške komunikacije, koji isprepliće poruke vojne snage, diplomatskog pozicioniranja i historijskih narativa, usmjerenih publici i kod kuće i u inostranstvu - napisao je kineski novinar Deng Juven (Yuwen) za časopis Foreign Policy prije događaja. 

Svjetski čelnici u Kini. Radio Slobodna Evropa

Trampove poruke

Dok se parada odvijala, američki predsjednik Donald Tramp je na mreži Truth Social uputio oštre čestitke Siju povodom godišnjice Drugog svjetskog rata, koju Kina obilježava predajom carskog Japana 1945. godine.

- Veliko pitanje na koje treba odgovoriti je hoće li predsjednik Kine Xi spomenuti ogromnu količinu podrške i 'krvi' koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle da osigura svoju SLOBODU od vrlo neprijateljskog stranog osvajača - napisao je, misleći na potpunu invaziju Japana na Kinu i američke ratne napore protiv Tokija tokom Drugog svjetskog rata.

Američki predsjednik je također kritizirao Putina i Kima zbog rada protiv američkih interesa.

- Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong Unu, dok kujete zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država - dodao je Tramp.

Jačanje odnosa

Procjenjuje se da je 11.000 sjevernokorejskih vojnika stiglo u rusku Kursku oblast od ljeta 2024. godine kako bi se borili uz ruske snage protiv Ukrajine. Ratne napore Moskve podržao je i Peking kroz diplomatsku podršku, povećanu kupovinu nafte i protok vojno korisne robe dvostruke namjene iz Kine.

Tramp se sastao s Putinom na Aljasci u avgustu, ali njegovi diplomatski kontakti do sada nisu uspjeli dovesti do napretka ka okončanju rata u Ukrajini, a ruski zvaničnici odbacuju pokušaje održavanja nastavka samita s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Osim što su omogućili Siju da predstavi Kinu kao globalnog lidera, parada i drugi diplomatski događaji u Kini tokom protekle sedmice omogućili su Putinu da istakne da nije izoliran na svjetskoj sceni nakon svoje potpune invazije na Ukrajinu, a odnosi između Pekinga i Moskve samo jačaju.

Ova poruka je prenesena 2. septembra kada je izvršni direktor Gazproma Aleksej Miller novinarima rekao da je u Pekingu postignut dogovor o izgradnji dugo očekivanog plinovoda Snaga Sibira-2 do Kine.

Iako ova objava označava jasan korak naprijed za ono što bi bio jedan od najskupljih plinskih projekata na svijetu, Miller je takođe rekao da ključni detalji o cijeni plina i načinu podjele troškova izgradnje još nisu postignuti.

# KINA
# XI JINPING
# KIM JONG UN
# VLADIMIR PUTIN
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