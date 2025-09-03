Jedinstvo Putina, Sija i Jong Una na paradi: Predsjednik Kine poručio da ih ne plaše nasilnici

Na vojnoj paradi Kine, demonstrirana je rastuća vojna moć ove države, ali i produbljivanje veza s Rusijom kroz ekstravagantnu paradu čiji cilj je bio prikazati Si Đinpinga (Xi Jinping) kao lidera alternativnog, nezapadnog svjetskog poretka.

Nacionalna odlučnost

Dok je parada 3. septembra pokazala sliku vojne koordinacije i sile – uključujući više od 10.000 pripadnika vojske u savršeno usklađenom mimohodu i stotine komada vojne opreme – jedan od najupečatljivijih prikaza bile su slike Sija okruženog ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom dok su posmatrali 70-minutnu povorku preko pekinškog Trga Tiananmen.

Si se rukovao s obojicom lidera i razgovarao s njima dok su hodali crvenim tepihom ispred grupe od više od 20 drugih stranih dostojanstvenika prema pozornici s koje se pružao pogled na paradu kojom je obilježeno 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata.

U svom govoru kojim je započeo vojnu paradu, Xi je rekao da je Kina "nezaustavljiva", promovirajući poruku "nacionalne žrtve - ne kao žrtve, već kao funkcija snage volje i nacionalne odlučnosti".

- Danas se čovječanstvo suočava s izborom mira ili rata, dijaloga ili konfrontacije, obostrano korisne ili nulte sume. Kineski narod čvrsto stoji na pravoj strani historije - rekao je Si.

On je također zauzeo prkosniji ton, rekavši da je "veliko podmlađivanje kineske nacije nezaustavljivo!" i da Kinu "nikada ne zastrašuju nasilnici", termin koji se obično koristi u službenim izjavama da se indirektno refereira na Sjedinjene Američke Države.

Pažljivo osmišljeno

Proslave povodom godišnjice odavale su počast patnji Kine tokom Drugog svjetskog rata i doprinosu Komunističke partije pobjedi – nešto što su kineski zvaničnici rekli da bi trebalo inspirisati druge generacije dok se Si bori protiv zapadnih napora da ograniči Peking.

Kina je također predstavila paradu kao demonstraciju jedinstva s drugim zemljama, što je bila jasna poruka usred scene koja se mogla vidjeti prvi put - Si, Putin i Kim zajedno na nekom događaju.

Masovna vojna parada zaokružuje niz diplomatskih događaja namijenjenih da pokažu kinesku viziju alternativnog svjetskog poretka koji bi se suprotstavio dugogodišnjoj dominaciji SAD i njihovih zapadnih saveznika.

Parada je uslijedila nakon samita Šangajske organizacije za saradnju ove sedmice, koji je takođe nastojao prikazati Kinu kao globalnog lidera s produbljivanjem regionalnog utjecaja u jugoistočnoj i centralnoj Aziji.

- Ovogodišnja parada, stoga, nije samo ceremonijalni prikaz trupa i oružja. To je pažljivo orkestrirani čin strateške komunikacije, koji isprepliće poruke vojne snage, diplomatskog pozicioniranja i historijskih narativa, usmjerenih publici i kod kuće i u inostranstvu - napisao je kineski novinar Deng Juven (Yuwen) za časopis Foreign Policy prije događaja.