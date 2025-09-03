BBC: Fotografiju iz Kine upamtit će cijeli svijet

Jedan od najupečatljivijih trenutaka kineske vojne parade dogodio se prije nego što je ispaljen prvi počasni topovski plotun.

Predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) dočekao je sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una dugim rukovanjem, a zatim pozdravio ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trojica čelnika potom su zajedno krenula prema tribinama kako bi pratili paradu, piše BBC.

Bio je to prvi put da su Si, Putin i Kim viđeni u javnosti zajedno, i to u trenutku kada su znali da će svijet gledati. Reakcija Donalda Trampa (Trump) na njihovo okupljanje pokazala je da pozornost nije privukla samo vojna moć koju je Kina pokazala, nego i politički teatar koji je pratio događaj.

Uslijedio je pomno koreografiran prikaz snage i discipline. Snage su stajale u savršeno ravnim redovima, vojnici su marširali u savršenom skladu, a svaki udar čizme odjekivao je kroz tribine na Trgu Tiananmen pred 50.000 uzvanika.

Parada je zatim predstavila novo oružje – među njima interkontinentalni balistički projektil, laserske sisteme i “robotske vukove”. Publika je posegnula za mobitelima kako bi zabilježila trenutke prije nego što je nebo iznad Pekinga ispunio prelet borbenih aviona, a potom i hiljadama bijelih golubova i balona.

Ovaj događaj, održan povodom 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata, nije bio samo podsjetnik na kinesku prošlost. Bio je to prikaz budućnosti: Si u ulozi globalnog lidera koji stoji uz dvojicu najviše sankcioniranih čelnika na svijetu, dok mu pod nogama stoji vojska koja se gradi da bi parirala Zapadu, zaključuje BBC.