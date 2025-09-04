Tramp se ponovo oglasio: "Kineska ceremonija je bila prekrasna, ali trebali su spomenuti SAD"

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD ponovo se oglasio o vojnoj paradi u Pekingu i poručio da se na kineskoj prekrasnoj ceremoniji trebala istaknuti uloga koju su SAD imale u porazu Japana.

- Mislio sam da je to bila prekrasna ceremonija. Mislim da je bila vrlo, vrlo impresivna - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu, nekoliko sati nakon što je na društvenim mrežama sugerisao da strani lideri koji se sastaju u Pekingu možda kuju zavjeru protiv SAD.

Ambasada nije odgovorila

- Sinoć sam gledao govor. Predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) mi je prijatelj, ali sam mislio da su Sjedinjene Američke Države trebale biti spomenute sinoć tokom tog govora, jer smo mnogo, mnogo pomogli Kini - rekao je Tramp.

Kineska ambasada u Vašingtonu nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Đinping je 80. godišnjicu završetka rata učinio "velikom izložbom svoje vlade uz njoj bliske zemlje."

Okružen ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i sjevernokorejskim predsjednikom Kim Jong Unom, Si je govorio pred više od 50.000 gledalaca na Trgu Tiananmen. Posmatrao je paradu vojnika u brzom koraku i njihovu najsavremeniju vojnu opremu usmjerenu na odvraćanje potencijalnih protivnika, uključujući Sjedinjene Američke Države.

Napeti trenutak

Odnosi između SAD i Kine su u napetom trenutku. Dvije strane nisu saglasne oko niza sigurnosnih pitanja, od Ukrajine do Južnog kineskog mora, i prepiru se oko širokog trgovinskog sporazuma kako bi se spriječile međusobne tarife na robu.

Ali Tramp je više puta isticao pozitivan lični odnos sa Xijem za koji njegovi pomoćnici kažu da može usmjeriti dvije najveće svjetske ekonomije u konstruktivnom smjeru. Također je rekao da bi se uskoro mogao sastati sa njim.

U objavi upućenoj Siju na Truth Social, na početku parade, Tramp je rekao:

"Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong Unu, dok kujete zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država".

Kremlj je rekao da ne kuju zavjeru i sugerisao da su primjedbe ironične.