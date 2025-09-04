Teška situacija u Afganistanu nakon zemljotresa: Više od 1.400 poginulih, hiljade povrijeđenih, nema hrane ni lijekova

Afganistan je ove sedmice pogođen razornim zemljotresom, spasioci se bore s vremenom dok izvlače tijela, a za preživjele ističe vrijeme, koji se suočavaju sa sumornom budućnošću.

Globalne humanitarne agencije upozoravaju na smanjenje sredstava za hranu, sklonište i lijekove.

Potraga je trajala do kasno u srijedu u planinskim istočnim područjima pogođenim zemljotresom, dok su iskopana nova tijela, saopštila je talibanska administracija, dodajući da je broj poginulih prešao 1.457, ali da tačan broj još nije utvrđen.

- Sve što smo imali je uništeno. Naša kuća se srušila, a sve naše stvari i posjedi su izgubljeni. Jedino što je preostalo je ova odjeća na našim leđima - rekao je Aalem Jan, preživjeli u najteže pogođenoj provinciji Kunar.

Prvi zemljotres magnitude 6, jedan od najsmrtonosnijih u Afganistanu posljednjih godina, izazvao je široku štetu i razaranje u provincijama Kunar i Nangarhar u nedjelju, kada je pogodio malu dubinu od 10 km.

Drugi zemljotres magnitude 5,5 u utorak izazvao je paniku i prekinuo napore spašavanja jer je pokrenuo kamenje niz planine i presjekao puteve do sela u udaljenim područjima.

Vlasti su saopštile da je oko 3.400 ljudi povrijeđeno, a više od 6.700 domova uništeno. Ujedinjeni narodi upozorili su da bi broj žrtava mogao porasti, s obzirom na to da su ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama dok vrijeme za preživjele ističe.

Humanitarne potrebe su "ogromne i brzo rastu", saopštila je humanitarna organizacija Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC).

- Do 84.000 ljudi je direktno i indirektno pogođeno, a hiljade su raseljene - dodaje se, navodeći početne podatke.