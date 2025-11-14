Sramota uniforme

Policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo brutalno je pretukao svoju suprugu, potvrđeno je iz MUP-a KS. Po nalogu tužioca Kantonalnog tužilaštva, on je odmah uhapšen zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici. Kako je navedeno, zbog zaštite žrtve nisu saopćene dodatne informacije.

Ovo je samo jedan u nizu slučajeva sramote koje policijski službenici različitih agencija čine u posljednjem periodu. Svjedočili smo da spolno opće s maloljetnicima, da organiziraju prostituciju s maloljetnicama, da prodaju drogu, da uzimaju mito, da čuvaju članove narkokartela, ali postavlja se pitanje: dokle više?

Ovaj slučaj ponovo otvara bolno pitanje, a to je ko nas, zapravo, čuva? Kada onaj koji bi trebao biti simbol sigurnosti i zaštite postane nasilnik, to nije samo porodični incident, već duboki udar na povjerenje u institucije koje bi trebale čuvati red i pravdu. Policijska značka ne bi smjela biti oružje moći, nego simbol odgovornosti i poštovanja ljudskog dostojanstva.

Sramotno je da pojedinci koji nose uniformu, umjesto da štite slabije, postaju izvor straha i patnje. Još je sramotnije ako sistem na takve postupke reaguje tek kada postanu javni. Potrebne su jasne i odlučne sankcije, ali i preispitivanje kako se uopće dolazi do toga da nasilnik nosi oružje i predstavlja državu.

Nasilje u porodici je zločin, bez obzira ko ga počini – ali kada ga počini policajac, to postaje dvostruko teže i opasnije. Ako oni koji bi nas trebali čuvati pretvaraju dom u mjesto straha, postavlja se gorko pitanje: ko će nas zaštititi od onih koji su plaćeni da nas štite?