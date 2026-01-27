Opasni vakuum

Masovna tuča navijača Hajduka i Crvene zvezde kod Tuzle, osim što je pojačala osjećaj nesigurnosti kod građana, ogolila je duboke slabosti sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine. Više od 90 privedenih, 23 povrijeđene osobe i ranjeni policajac nisu samo bilans obračuna huligana, nego su nam pokazale svu ozbiljnost nerada.

Sukob “Torcide” i “Delija” nije se dogodio negdje na periferiji ni iznenada, već nekoliko stotina metara od Međunarodnog aerodroma. Desetine navijača ušle su u BiH, dio njih uz lažno prijavljenu svrhu putovanja, okupile se i organizirale sačekušu bez ijedne preventivne reakcije sigurnosnih službi u BiH. Zašto nikome nije bio alarm masovno okupljanje poznatih navijačkih grupa, posebno ako se zna da je tek prije dvije sedmice kod Slavonskog Broda, tik uz granicu BiH, došlo do nasilnog sukoba navijača Dinama “Bad Blue Boysa” i Crvene zvezde?

Sigurnosne prijetnje provukle su se ispod radara, što je posljedica lošeg upravljanja i potpunog izostanka strateške koordinacije na državnom nivou u vrijeme dok Bosna i Hercegovina nema ministra sigurnosti. Ovo Ministarstvo nema operativne ovlasti, ali ima presudnu ulogu u koordinaciji i nadzoru rada sigurnosnih agencija.

Nakon hapšenja Nenada Nešića u decembru 2024. godine, ova ključna pozicija ostala je prazna, a imenovanje novog ministra pretvoreno je u političku blokadu.

Ključnu odgovornost za ovakvo stanje snosi SNSD, koji je kroz Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH svjesno blokirao završetak procedure imenovanja novog ministra sigurnosti, kako bi se zadržala kontrola i održao vakuum u jednom od najosjetljivijih resora države.

Odgovornost, međutim, ima i Trojka. Snosi političku odgovornost jer je prihvatila ovakvo stanje. Kao dio vladajuće većine, Trojka nije insistirala da se pitanje ministra sigurnosti riješi hitno. Tako je i pokazala svoju razinu nestručnosti i nepoznavanje važnosti državnih struktura.