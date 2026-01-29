Luiđi Soreka: Donosilac dobrih vijesti

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka (Luigi Soreca) nije često prisutan u medijima, ali kada se oglasi veoma je jasan, precizan i direktan u svojim porukama bh. zvaničnicima, posebno kada je riječ o obavezama naše zemlje na putu ka članstvu u EU.

Ovaj put, u ulozi donosioca dobrih vijesti, javnosti se obratio s potvrdom da je Evropska komisija odobrila novi paket pomoći Zapadnom Balkanu iz Plana rasta, te da će prva tranša iz ovog paketa stići i u BiH.

Bespovratna sredstva od 16 miliona eura za projekte vodoopskrbe i prečišćavanja otpadnih voda u Lukavcu i Velikoj Kladuši, za tehničku pomoć u rehabilitaciji hidroelektrane u Jajcu, rekonstrukciju i proširenje sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Tešnju projekti su iz paketa pomoći vrijednog 171 milion eura za infrastrukturu i preduzeća na Zapadnom Balkanu. Soreka je na ovaj način aktuelizirao pomalo zaboravljenu temu, te podsjetio na jedan od najznačajnijih vanjskopolitičkih prioriteta države. Poručio je da bi, ispunjavanjem obaveza iz svoje Reformske agende, BiH dobila šansu i za znatno veća ulaganja.

Ambasador Soreka je pravnik, ekspert za sigurnost i migracije, koji je karijeru započeo u Ministarstvu unutrašnjih poslova Italije. Od 2007. do 2013. bio je zadužen za međunarodnu dimenziju migracija u okviru Generalnog direktorata za pravosuđe i unutrašnje poslove Evropske komisije na koordinaciji pokretanja i implementacije Dijaloga o liberalizaciji viznog režima sa zemljama zapadnog Balkana, uključujući BiH. Od 2018. do 2022. obavljao je dužnost ambasadora EU u Albaniji. Potom je imenovan za specijalnog izaslanika EU za vanjsku dimenziju migracija pri Evropskoj službi za vanjske poslove u Briselu, do preuzimanja mandata šefa Delegacije i specijalnog predstavnika EU u BiH.