Elmir Krivalić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla, za "Avaz" : U našem društvu je mnogo primitivizma

U umjetnosti nema mjesta za licemjerje, svrha je da se pokuša utjecati na svijest ljudi, kaže Krivalić

Piše: Eldar Abaz

1.2.2026

Glumac Elmir Krivalić imenovan je za novog direktora Narodnog pozorišta u Tuzli, a na toj poziciji nasljeđuje Mirzu Ćatibušića, koji iza sebe ostavlja dva rukovodeća mandata. Krivalić u razgovoru za „Dnevni avaz“ ističe da njegov kolektiv želi postići još bolji rezultat.

Umjetnička orijentacija

Kakvu viziju Narodnog pozorišta želite graditi u naredne četiri godine – umjetnički, organizacijski i programski?

- Nakon dugo vremena, prošle godine smo konstituisali Umjetnički savjet, koji već aktivno sudjeluje u odlučivanju i koji će uspostaviti umjetničku orijentaciju naše kuće, naravno osluškujući potrebe savremenog čovjeka, društva u kojem živimo, uzimajući u obzir tradiciju Narodnog pozorišta Tuzla i u skladu sa mogućnostima koje imamo.

Kako planirate uskladiti očuvanje klasičnog repertoara s potrebom za savremenim, hrabrim i društveno angažiranim predstavama?

- Pozorište je uvijek društveno angažirano i neophodno je da bude odgovorno prema savremenom društvu, da ogoli čovjeka, kaže istinu, bez razmišljanja o tome kakve će posljedice ostaviti to što je izrečeno. U umjetnosti nema mjesta za licemjerje, svrha postojanja je da pomoću mašte, iluzije pokuša utjecati na svijest ljudi, liječeći društvo od primitivnog. Da budemo iskreni, mnogo primitivizma ima u našem društvu i to se ogleda u mnogočemu, time je pozorištu teže djelovati, ali zato je neophodnije, jer ima značajniju svrhu postojanja. Sve naše predstave, klasične ili savremene postavke, na sceni će igrati s razlogom, jer će govoriti o svemu onome što se tiče nas, vremena i prostora u kojem živimo.

Sjajan ansambl

Kako gledate na odnos institucije prema glumcima, rediteljima i zaposlenima – hoće li dijalog i transparentnost biti temelj vašeg mandata?

- Bez dijaloga, nema pozorišta ni u umjetničkom niti u institucionalnom smislu. Trenutno sam jedan od najmlađih u kolektivu, a u pozorištu rade ljudi koje sam, kao dijete, gledao na televiziji i divio im se. Narodno pozorište ima sjajan ansambl talentiranih i vrijednih ljudi, izuzetno vrijednih ljudi iza scene, scenski radnici, garderoberi, šminkeri, zatim divni ljudi koji se predano bave administrativnim poslovima, da pozorište funkcionira u institucionalnom smislu.

Jačanje publike

- Jedan od ciljeva koji sam stavio pred sebe je osnivanje dječije i omladinske scene Narodnog pozorišta Tuzla, da pomoću umjetnosti komuniciramo sa djecom i mladima, da stvaramo publiku za narednih 10-15 godina, odgovornu publiku, lišeni svakog oblika primitivizma.

