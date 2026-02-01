Elmir Krivalić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla, za "Avaz" : U našem društvu je mnogo primitivizma

Glumac Elmir Krivalić imenovan je za novog direktora Narodnog pozorišta u Tuzli, a na toj poziciji nasljeđuje Mirzu Ćatibušića, koji iza sebe ostavlja dva rukovodeća mandata. Krivalić u razgovoru za „Dnevni avaz“ ističe da njegov kolektiv želi postići još bolji rezultat.

Umjetnička orijentacija

Kakvu viziju Narodnog pozorišta želite graditi u naredne četiri godine – umjetnički, organizacijski i programski?

- Nakon dugo vremena, prošle godine smo konstituisali Umjetnički savjet, koji već aktivno sudjeluje u odlučivanju i koji će uspostaviti umjetničku orijentaciju naše kuće, naravno osluškujući potrebe savremenog čovjeka, društva u kojem živimo, uzimajući u obzir tradiciju Narodnog pozorišta Tuzla i u skladu sa mogućnostima koje imamo.

Kako planirate uskladiti očuvanje klasičnog repertoara s potrebom za savremenim, hrabrim i društveno angažiranim predstavama?

- Pozorište je uvijek društveno angažirano i neophodno je da bude odgovorno prema savremenom društvu, da ogoli čovjeka, kaže istinu, bez razmišljanja o tome kakve će posljedice ostaviti to što je izrečeno. U umjetnosti nema mjesta za licemjerje, svrha postojanja je da pomoću mašte, iluzije pokuša utjecati na svijest ljudi, liječeći društvo od primitivnog. Da budemo iskreni, mnogo primitivizma ima u našem društvu i to se ogleda u mnogočemu, time je pozorištu teže djelovati, ali zato je neophodnije, jer ima značajniju svrhu postojanja. Sve naše predstave, klasične ili savremene postavke, na sceni će igrati s razlogom, jer će govoriti o svemu onome što se tiče nas, vremena i prostora u kojem živimo.

Sjajan ansambl

Kako gledate na odnos institucije prema glumcima, rediteljima i zaposlenima – hoće li dijalog i transparentnost biti temelj vašeg mandata?