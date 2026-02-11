Apsurdi nedjeljom

Neradna nedjelja za trgovce u FBiH predstavljena je kao mjera zaštite radničkih prava i porodičnih vrijednosti, ali se u praksi pokazala kao još jedan loše osmišljen politički eksperiment. Umjesto sistemskog unapređenja položaja radnika, vlast je posegnula za zabranama koje proizvode ekonomske, socijalne i pravne apsurde.

Odluka je dodatno problematična jer se primjenjuje samo u polovini države. Dok su trgovine u Federaciji zatvorene, u Republici Srpskoj rade bez ograničenja, pa se svake nedjelje formiraju kolone građana koji potrošnju nose van entiteta. Vladajuće stranke u Federaciji u tome ne vide problem, iako podaci ukazuju na pad prometa i smanjenje broja zaposlenih u sektoru trgovine.

Umjesto ozbiljne analize ekonomskih posljedica i pokušaja korekcije, problem se banalizira. Federalni ministar trgovine iz redova Trojke poručuje da je uredu što novac odlazi u drugi entitet, jer bi, navodno, nekoliko posto “sklopljenih prijateljstava” moglo imati pozitivan efekt. Drugim riječima, umjesto da kupujemo – trebali bismo se družiti.

Istovremeno, sistem je pun nelogičnosti: možete kupiti hljeb, ali ne i meso; lijekove, ali ne i pelene; možete se kladiti, ali ne i obaviti osnovnu kupovinu. Time vlast jasno poručuje da su neki radnici “dostojniji” nedjeljnog odmora od drugih.

Pored ekonomskih i socijalnih nelogičnosti, ostaje i ozbiljno pravno pitanje: da li je zabrana rada nedjeljom uopće ustavno održiva? Crna Gora je neradnu nedjelju ukinula nakon odluke Ustavnog suda, dok Hrvatska godinama bezuspješno pokušava pronaći zakonito i održivo rješenje. Ustav većine evropskih zemalja garantuje pravo na rad, a Bosna i Hercegovina, barem deklarativno, i dalje insistira na svom evropskom putu.

Lista apsurda koje je ova odluka proizvela daleko je duža, ali je možda najpreciznije stanje opisao upravo federalni ministar trgovine kada je kazao: „Nije problem što nedjeljom nemaš gdje da izađeš, nego što nemaš gdje da uđeš“. Problem je, međutim, mnogo dublji – jer država koja zatvara vrata vlastite ekonomije, a to naziva brigom za radnike, rizikuje da ostane i bez jednih i bez drugih.