Epizoda iz života bota

U Bosni i Hercegovini politika odavno više nije prostor ideja, nego prostor pripadnosti. U tom prostoru, najdosljedniji politički subjekt nije ideolog ni reformator, nego stranački bot – politički navijač koji ne traži istinu, nego mjesto. Njegova lojalnost nije ideološka, nego egzistencijalna. On ne brani stranku zato što vjeruje da je u pravu, nego zato što se nada da će ga ta stranka jednog dana nagraditi.

Stranački bot je prije svega navijač. Politiku ne vidi kao upravljanje javnim poslovima, nego kao utakmicu između “naših” i “njihovih”. Njegov tim nikada ne griješi, a ako i griješi, krivica se uvijek relativizira. Protivnički tim, s druge strane, nikada nije u pravu. Taj obrazac je univerzalan: SDA bot vidi kritičare kao izdajnike, NiP bot kao plaćenike SDA, a SDP bot kao nostalgičare prošlosti. Suština je ista – bot ne traži istinu, nego pripadnost.

U društvu u kojem su institucije slabe, a meritokratija gotovo nepostojeća, stranka postaje zamjena za sistem. Ona nudi identitet, zaštitu i potencijalnu egzistenciju. Bot brani stranku jer brani vlastitu odluku da joj pripada. Priznati njenu grešku značilo bi priznati i vlastitu zabludu. Zato njegova odanost postaje fanatična. Fanatizam nije proizvod uvjerenja, nego očekivanja.

Njegova nada je uhljebljenje. Možda ne danas, ali jednog dana. Posao, pozicija, ugovor. Bot ulaže svoje vrijeme i integritet kao investiciju u buduću nagradu. Zato ne postavlja pitanje je li nešto dobro za društvo, nego je li dobro za njegov tim.

Stranački bot je proizvod sistema koji ne nagrađuje kompetenciju, nego poslušnost. On nije građanin koji misli, nego funkcija strukture koja reagira. Njegovo mišljenje je delegirano, njegov stav unaprijed određen.

Najopasnija posljedica nije u tome što bot brani loše politike, nego što uništava samu mogućnost racionalne rasprave. Kada istina postane pitanje pripadnosti, politika prestaje biti sukob ideja i postaje sukob plemena. U tom prostoru, botovi različitih stranaka nisu stvarni protivnici – oni su saveznici u održavanju sistema koji opstaje zahvaljujući njihovoj bezuslovnoj lojalnosti.