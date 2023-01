Odbranio tron!

Entoni Džošua (Anthony Joshua) odbranio je tron u superteškoj kategoriji. U svojoj 20. profesionalnoj borbi, za pojaseve IBF i WBA, britanski bokser došao je i do dvadesete pobjede nad izazivačem Karlosom Takamom (Carlos), Kameruncem s francuskim državljanstvom.



Kao i u prethodnih 19 mečeva, i protiv Takama je Džošua borbu okončao nokautom. Uz jedno veliko ali...

Nema uopće dileme da je Džošua bio bolji i da je potpuno dominirao sve do 10. runde, koliko se boksalo na stadionu u Kardifu. No, utisak je da je sudija u ringu nepotrebno prekinuo borbu. Zvižduci su uslijedili sa svih strana, jer je na taj način bačena sjenka na meč. No, kako god, Džošua je još jednom potvrdio da se radi o velikom šampionu.

Entoni Džošua rođen je 15. oktobra 1989. godine u Votfordu. Porijeklom je Nigerijac. U školi su ga zvali Femi. Bio je izvrstan u nogometu i atletici, a držao je i školski rekord na 100 metara.