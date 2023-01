Plaće moraju rasti!

Dok svakim danom sve više ostajemo bez radne snage, a brojna zanimanja postaju deficitarna, dok nam potrošačka korpa dostiže iznos od 3.000 KM, dotle nam je najniža plaća zakovana na mizernih 596 KM.

U utrci s galopirajućom inflacijom građani se sve teže snalaze i žive. Na kakvim su mukama građani čije plaće i ostala primanja debelo zaostaju za inflacijom i troškovima života, možda najbolje ilustriraju podaci Centralne banke BiH. Prema tim podacima, građani su bankama dužni 10,95 milijardi KM!

Najveći dio od oko 70 posto odnosi se na nenamjenske potrošačke kredite, a više od pola miliona građana koristi dozvoljeno prekoračenje na svojim računima i zaduženja po tom osnovu su veća od 310 miliona KM.

Jer kako drugačije loviti korak s inflacijom, koju uveliko pumpaju cijene hrane, već kreditima i minusima. Jasno je svima da se to može samo snažnim rastom plaća i penzija, ali izgleda nije vlastima, koje su bezbroj puta do sada na to upozoravali sindikalisti.

I dok je radnička kriška sve tanja, kao tračak nade pojavio se potez Udruženja poslodavaca FBiH, iz kojeg je, putem ovlaštenog predlagača, u parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog izmjena Zakona o doprinosima. Usvajanjem tog prijedloga rast plaća radnicima u realnom sektoru kretao bi se od 100 do 400 KM. Pri tome, sasvim je jasno, poslodavci nisu spremni da povećaju plaće ako ih vlasti u tome ne podrže.

Stoga, na potezu su vlasti, čini se, i stare i nove. U suprotnom, pitanje je kako i koliko će građani radnici moći izdržati teret nezapamćene ekonomske krize. Hoće li se buniti ili masovno put pod noge prema zemljama Evropske unije? U tom slučaju, ni plaćama vladajućih se ne piše dobro.