Skakine budžetske čarolije

No, o tome je Skaka trebao misliti mnogo ranije. Još u februaru 2017. godine, kada je imenovan na poziciju gradonačelnika.

Ali Tužilaštvo KS bilo je godinama nijemo i slijepo. Prijave su stajale godinama, mjesecima. Skaka je bio magnet za brojne nepravilnosti i zloupotrebe.

Bakirov vizionar. Od Formule E, do Vidikovca, od rasvjete u Trnovu, do savjetnika u Iranu. Trošilo se i krčmilo, i to sve iz budžeta.

Skaka je duboko zavukao ruku u narodnu kasu. I to je radio brutalno. Pokazuju to dokazi iz izvještaja inspektorata Ministarstva finansija KS.

Bivši gradonačelnik Sarajeva je radio šta je htio. Uzimao hiljade maraka iz budžeta, a niti je tražio ničiju saglasnost niti je koga šta pitao.

Sada je vrijeme da priča tužiocima. Samo, sada je teže. Dokazi ne idu njemu u prilog. Više nema Osmana Mehmedagića, bivšeg direktora OSA-e, da sve zataška. Sada je stigla pravna država.